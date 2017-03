Tặng mũ bảo hiểm cho sinh viên, giảng viên

Đây là hoạt động nằm trong chương trình tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) của Liberty tại Việt Nam. Giáo sư đã chia sẻ kiến thức về ATGT; trao tặng 100 mũ bảo hiểm cho giảng viên, sinh viên của Trường CĐ Kinh tế, Kỹ thuật Phú Lâm. Ngoài ra, ông cũng trao 7.000 đĩa VCD hướng dẫn lái xe an toàn cho các trung tâm dạy lái xe tại TP.HCM. Ngoài Việt Nam, Liberty Mutual đang triển khai các chương trình tuyên truyền về vấn đề này tại 15 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, Liberty còn thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ để nâng cao ý thức của nhân viên và vận động họ chấp hành nghiêm túc các quy định về lái xe an toàn.

MINH TÚ