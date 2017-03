Tặng quà Tết, sao không tặng lịch!?

Năm mới, ngày Tết, mùa tao ngộ... ai cũng muốn dành tặng người thân, bạn tâm giao, người tri kỷ và cả đối tác làm ăn những món quà thật ý nghĩa, có giá trị thay cho lời cầu chúc may mắn, hạnh phúc, phát tài. Thông thường, tặng hộp bánh kẹo ăn lấy hên; tặng thùng bia, thùng nước ngọt uống cho nghĩa say, tình nồng; hộp mứt thêm vị ngọt... Vậy năm nay sao bạn không tặng bộ lịch block “Việt Nam & Bè bạn năm châu 2009” - một bộ lịch chưa có tiền lệ, lịch như một bức tranh đầy màu sắc; một cuốn sách về địa lý và lịch sử; một chiếc đồng hồ vạn niên... và chắc chắn không đụng hàng!

Thông thường, lịch chỉ để xem ngày, biết tháng nhưng năm nay thị trường lại xuất hiện một loại lịch block mới: vừa xem ngày, xem giờ vừa treo làm tranh kiểng khá độc đáo... Đó là bộ lịch block “Việt Nam & Bè bạn năm châu 2009” do NXB Văn hóa Thông tin và Công ty TNHH một thành viên Thương mại văn hóa Nam Việt (TP.HCM) thiết kế và giữ bản quyền tác giả.

Trong bộ lịch đặc biệt này, ngoài ý nghĩa quà tặng, bạn có thể tìm thấy thông tin của gần 200 quốc gia, các nước Việt Nam có quan hệ ngoại giao. Trên từng tờ lịch có in tên nước, quốc huy, quốc kỳ, tiền tệ sử dụng, hình ảnh tượng trưng của mỗi quốc gia, tên thủ đô, dân số, diện tích, ngày quốc khánh, ngôn ngữ, xếp hạng trên thế giới theo chỉ số GDP, mã vùng điện thoại, mã vùng Internet, múi giờ... Ngoài ra, bộ lịch còn có đầy đủ thông tin 24 tiết khí trong năm, thơ ca, ca dao, tục ngữ, các lễ hội, các ngày kỷ niệm... Trên mỗi tờ lịch/ngày được in hình ảnh đặc trưng của mỗi quốc gia. Bộ lịch in nhiều thứ tiếng gồm: Anh, Việt và Hoa. Đặc biệt, trên đầu cuốn lịch block có gắn thêm một chiếc đồng hồ điện tử ba kim. Với chiếc đồng hồ xinh đẹp này, bộ lịch block không còn là một cuốn lịch đơn thuần nữa mà sẽ trở thành một vật trang trí sang trọng, bức tranh xinh đẹp khi treo trong phòng khách hay phòng sinh hoạt của gia đình bạn. Không chỉ vậy, bộ lịch được đựng trong hộp giấy các-tông cao cấp, sang trọng! Qua đó, bộ lịch trở thành một bức tranh, món quà ý nghĩa gửi tặng của các doanh nghiệp dành cho đối tác, khách hàng và người thân...