Tanimex: Khai trương sàn giao dịch bất động sản Taniland

Việc ra đời Taniland đã đánh dấu sự tham gia của Tanimex vào lĩnh vực bất động sản.

Tại buổi lễ, đại diện Taniland đã ký kết hợp đồng dịch vụ môi giới dự án do Công ty Đất Lành làm chủ đầu tư. Đây là dự án căn hộ cao 16 tầng Thái An 3 và Thái An 4 tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM). Thông qua sàn giao dịch bất động sản Taniland, chủ đầu tư có cơ hội giới thiệu các sản phẩm nhà ở phù hợp cho nhiều người dân ở khu vực này.