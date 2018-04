Tập đoàn Hoa Sen: Ống kẽm nhúng nóng, chất lượng vượt trội

Kết thúc niên độ tài chính (NĐTC) 2016 - 2017, HSG đã đạt được những kết quả kinh doanh tương đối tốt, chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần vượt xa so với kế hoạch đề ra. Cụ thể: sản lượng tiêu thụ thành phẩm đạt 1.559.007 tấn, vượt 5% so với kế hoạch, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần đạt hơn 26.000 tỉ đồng, tương đương 1,1 tỉ USD, vượt 14% kế hoạch, tăng 46% so với cùng kỳ. Riêng đối với chỉ tiêu lợi nhuận, mặc dù phải đối mặt với những bất lợi của giá nguyên liệu làm ảnh hưởng đến biên lợi nhuận, HSG vẫn đạt 1.332 tỉ đồng, đạt 81% so với kế hoạch, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 NĐTC gần nhất đạt 23,1%. Đây là mức tăng trưởng khá cao so với mặt bằng chung của ngành thép. Bước sang NĐTC 2017 – 2018, HSG đặt mục tiêu đạt sản lượng 1,8 triệu tấn tiêu thụ thành phẩm, doanh thu thuần 30 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.350 tỉ đồng.