Tập đoàn Mai Linh: Tự hào là nhà tài trợ HHHV 2008

Trong những ngày qua, xung quanh những hoạt động rầm rộ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) 2008 diễn ra ở TP.HCM, Nha Trang..., có một doanh nghiệp luôn âm thầm, khiêm tốn phục vụ các hoa hậu đến từ 80 quốc gia trên thế giới và các thành viên ban tổ chức trong vai trò nhà tài trợ dịch vụ vận tải, bảo vệ và du lịch. Đó là Công ty CP Tập đoàn Mai Linh (MLG)...

Nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp

Để đáp ứng dịch vụ vận tải, Mai Linh đã cung cấp các dòng xe buýt 45 chỗ và xe buýt 25 chỗ cùng các tài xế thông thạo tiếng Anh và các chi phí kèm theo trong dịch vụ vận chuyển (nhiên liệu, phí cầu phà, bảo hiểm...) trong suốt lịch trình hoạt động của cuộc thi HHHV. Đồng thời, Mai Linh còn tài trợ các voucher có tổng giá trị là 60 triệu đồng sử dụng miễn phí các dịch vụ taxi và Limousine của Mai Linh.

Mai Linh Tourism TP.HCM (công ty thành viên của MLG) là đơn vị tham gia thực hiện cùng ban tổ chức về dịch vụ du lịch. Các hướng dẫn viên du lịch của Mai Linh Tourism đã giúp đỡ các hoa hậu thực hiện thủ tục visa, đưa đón, hướng dẫn... Đồng thời, MLG cũng tiếp nhận và tuyển chọn 200 tình nguyện viên do Unicorp cung cấp để phân bổ, hướng dẫn, phụ trách các tình nguyện viên hỗ trợ cuộc thi. Ông Cao Xuân Trường, Giám đốc Mai Linh Tourism, cho biết trong những ngày qua, Mai Linh Tourism đã phối hợp cùng Mai Linh Du lịch Đà Nẵng và Hà Nội chuẩn bị số lượng hướng dẫn viên và nhân viên phục vụ các hoa hậu khi tham dự các sự kiện tại hai nơi này. Ngoài các kỹ năng nghiệp vụ có sẵn, các nhân viên còn được huấn luyện các kỹ năng về giới thiệu văn hóa, tập huấn phương cách, cách phục vụ đón tiếp các hoa hậu.

Không chỉ vậy, với dịch vụ bảo vệ, Mai Linh phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh chuyên nghiệp cho cuộc thi. Cụ thể, phối hợp với cảnh sát địa phương nơi đoàn HHHV đến hoạt động để đảm bảo an ninh trật tự. Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ an ninh thuộc MLG đã cung cấp 25 vệ sĩ đáp ứng đúng yêu cầu của ban tổ chức như cao từ 1,70 m trở lên, nghiệp vụ tốt, tinh thần trách nhiệm cao, giao tiếp tốt, Anh văn giỏi... Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ trong cuộc thi đẳng cấp này, trước khi các HHHV đến Việt Nam, các nhân viên này còn được tham gia các lớp huấn luyện về giao tiếp, xử lý tình huống liên quan đến khủng bố, bắt cóc con tin, phối hợp với công an trong công tác bảo đảm an ninh cho cuộc thi... Theo yêu cầu của ban tổ chức, ngoài 25 nhân viên bảo vệ phục vụ các hoa hậu 24/24 giờ mỗi ngày, trong đêm chung kết, Mai Linh sẽ cung cấp thêm 25 vệ sĩ nữa để phối hợp với lực lượng an ninh bảo đảm tốt cho an toàn cuộc thi.

Tài trợ cho cuộc thi HHHV 2008, Mai Linh đã góp phần vào thành công cho một cuộc thi đẳng cấp quốc tế cũng như góp phần mang đến cho du khách quốc tế một hình ảnh Việt Nam tươi đẹp và mến khách. Ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT MLG, cho biết sự tin cậy của ban tổ chức khi mời Mai Linh tham gia chứng tỏ dịch vụ của Mai Linh đáp ứng tốt các yêu cầu của người sử dụng. Đây cũng là dịp để Mai Linh trau đồi thêm kỹ năng, nghiệp vụ để hoàn thiện hơn, phục vụ người tiêu dùng tốt hơn.

Tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành

Từ một doanh nghiệp tư nhân với nguồn vốn 300 triệu đồng và hai chiếc xe du lịch bốn chỗ vào năm 1993, sau 15 năm, với sự nỗ lực vượt bậc, MLG đã không ngừng phát triển để trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải hàng đầu tại Việt Nam với doanh thu toàn hệ thống đạt hơn 1.700 tỷ đồng năm 2007, gần 5.000 phương tiện vận tải các loại, hơn 15.000 lao động trên toàn quốc. Tận dụng lợi thế dẫn đầu đó, MLG định hướng tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới theo định hướng đa dạng hóa và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ. Theo đó, Mai Linh sẽ phát triển để trở thành một tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành, trong đó dịch vụ vận tải làm chủ đạo.