Tập huấn lái xe an toàn cho cán bộ đoàn

Đây là một trong những hoạt động do Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Mục đích của khóa học nhằm phổ biến kiến thức về ATGT thông qua những tình huống thiết thực. Qua đó, HVN mong muốn hình thành mạng lưới các tuyên truyền viên khắp cả nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về ATGT cho người dân địa phương, góp phần xây dựng xã hội giao thông an toàn.

PHI NGUYỄN