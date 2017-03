Tập huấn về dịch cúm A/H1N1 cho 100 phóng viên, biên tập viên

Tại hội nghị, các chuyên gia WHO nhận định vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí khi xảy ra đại dịch rất quan trọng, là cầu nối để tuyên truyền hiệu quả về diễn biến, cách phòng ngừa dịch bệnh...

Bà Shelaye Boothey, đại diện WHO tại Việt Nam, cho biết khi các ca mắc cúm A/H1N1 mới ở người được WHO phát hiện, Trung tâm Hợp tác của WHO ở Atlanta, Trung tâm Phòng chống bệnh tật (CDC) ở Hoa Kỳ đã bắt tay vào công việc nghiên cứu, tư vấn cho các nhà sản xuất vắc-xin trên toàn thế giới bắt đầu sản xuất vắc-xin cúm A/H1N1. Nhưng để nghiên cứu và sản xuất thành công vắc-xin phòng dịch cúm A/H1N1, các nhà khoa học phải mất ít nhất 5-6 tháng. Do vậy, khả năng phải mất 12 tháng nữa người dân Việt Nam mới được tiếp cận với vắc-xin phòng dịch này.