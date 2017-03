Techcombank: Xây dựng uy tín từ chất lượng dịch vụ

Với định hướng phát triển trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, gần đây Techcombank đã liên tục ra mắt nhiều sản phẩm-dịch vụ mới với nhiều tính năng tiện ích, hài hòa giữa các giá trị: nhanh chóng - đơn giản - nhiều giá trị gia tăng, tiện lợi.

Những dịch vụ đáp ứng nhu cầu “xài trước, trả sau”

Trong cuộc sống hiện đại, hầu hết mọi người đều mong muốn có một sản phẩm ngân hàng tiện ích, đáp ứng ngay nhu cầu chi tiêu trước mắt mà không cần phải chờ đợi tích lũy. Nắm bắt được nhu cầu này, Techcombank đã tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ cho vay trả góp tiêu dùng - một sản phẩm phổ biến của nền kinh tế phát triển.

Với vay trả góp, khách hàng có thể sắm sửa ngay các vật dụng cần thiết trong gia đình, không cần tài sản đảm bảo. Thời hạn vay có thể lên đến 36 tháng và hạn mức vay đến 200 triệu đồng. Điểm ưu việt của Techcombank là quy trình giải quyết các thủ tục, chấm điểm xét duyệt cho khoản vay khá đơn giản và chỉ sau hai ngày làm việc. Lãi suất dư nợ giảm dần và trả đều gốc và lãi theo tháng cũng giúp khách hàng dễ dàng và chủ động hơn trong việc lên kế hoạch chi tiêu. Ngoài ra, luôn chủ động tiếp cận khách hàng, Techcombank đã liên kết với hàng trăm cửa hàng xe máy tại Hà Nội và TP.HCM để hỗ trợ vốn cho người mua xe. Không chỉ vậy, những khách hàng có nhu cầu mua hàng hóa, đồ dùng gia đình trả góp cũng được đáp ứng nhu cầu vốn ngay tại các điểm cung cấp thông qua liên kết giữa Techcombank với Nhà Xinh, Nguyễn Kim...

Đặc biệt, Techcombank vừa mới tung ra thị trường thẻ tín dụng Techcombank Visa Credit phục vụ cho nhu cầu thanh toán các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ tại hàng triệu đại lý có chấp nhận thẻ Visa tại Việt Nam và toàn cầu. Thẻ Techcombank Visa Credit là thẻ “xài trước trả sau” với mức hạn chi tối đa đến 70 triệu đồng (thẻ hạng thường) và 150 triệu đồng (thẻ hạng vàng). Đây được xem là thẻ thanh toán hiện đại, an toàn, không tiền mặt với những ai thường xuyên đi nước ngoài hay siêu thị. Thẻ Techcombank Visa Credit cho phép khách hàng trả chậm (miễn lãi suất) đến 45 ngày. Thẻ này phát triển trên hệ thống phần mềm ngân hàng lõi T24R6, một hệ thống chuyển mạch và quản lý thẻ Compass Plus nên rất an toàn và tiện dụng. Ngoài ra, khách hàng còn có thể yêu cầu hỗ trợ bất kỳ lúc nào thông qua dịch vụ khách hàng miễn phí 24/7: 1800 588 822 của Techcombank.

Những dịch vụ hiện đại và an toàn

Với thế mạnh về công nghệ, Techcombank còn có rất nhiều sản phẩm hiện đại dành cho những người thường xuyên sử dụng Internet và ĐTDĐ như Techcombank F@stMobiPlay (thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ qua tin nhắn), Internet banking (giao dịch ngân hàng qua Internet - F@st i-Bank)...

Trong đó, F@st i-Bank là một thành công lớn của ngân hàng khi đưa ra một dịch vụ thanh toán qua Internet tiện ích và an toàn. Với F@st i-Bank, khách hàng có thể tra cứu các giao dịch với ngân hàng, theo dõi khoản vay, khoản tiết kiệm, chuyển khoản cho các tài khoản... Đặc biệt, kể từ tháng 5-2008, khách hàng sử dụng F@st i-Bank có thể trực tiếp thực hiện việc thanh toán tiền vé máy bay Pacific Airlines.

Dịch vụ thanh toán qua tin nhắn ĐTDĐ F@stMobiPay cũng là một dịch vụ ngân hàng tiên phong của Techcombank. Cụ thể, “thượng đế” chỉ cần soạn tin nhắn và gửi đến số 19001590 là có thể mua hàng trên các website bán hàng trực tuyến hay để thanh toán các hóa đơn như bảo hiểm, điện nước, nạp tiền vào tài khoản ĐTDĐ... Đặc biệt, trong tháng 5 này, khách hàng có thể nhắn tin để thanh toán tiền vé máy bay của Pacific Airlines.

Hướng tới sự thuận tiện cho khách hàng

Có thể nói, Techcombank là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai và áp dụng các sản phẩm mới rất phù hợp với xu hướng của cuộc sống hiện đại. Thay vì khách hàng phải đi mỏi mắt để tìm kiếm điểm giao dịch của ngân hàng thì nay Techcombank gần như đã có mặt tại hầu hết các khu vực đông dân cư, cửa ngõ thành phố của các tỉnh, thành lớn trên cả nước. Tính đến nay, Techcombank đã có hơn 145 điểm giao dịch (đứng thứ hai về mạng lưới trong các ngân hàng TMCP) và sẽ mở rộng tới 180 điểm vào cuối năm nay.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, các kênh phân phối điện tử cũng được Techcombank chú trọng phát triển. Hiện nay, Techcombank đã có hơn 260 máy ATM trên toàn quốc và con số này sẽ là 450 vào cuối năm 2008. Ngoài ra, Techcombank cũng là ngân hàng năng động trong việc mở rộng các liên kết với các tổ chức phát hành thẻ. Cũng trong tháng 5 này, ngoài các máy ATM và POS của Techcombank, khách hàng còn có thể giao dịch thẻ ATM với các ngân hàng trong liên minh thẻ với Smartlink, của HSBC và của bảy ngân hàng trong liên minh thẻ BankNet. Tổng số lượng máy ATM của các liên minh thẻ mà Techcombank tham gia đã lên tới trên 5.000 máy trên cả nước. Lễ ra mắt các kết nối này đã được tổ chức ngay trong tháng 5-2008.

Không chỉ vậy, khách hàng còn có thể tiếp cận ngân hàng mọi lúc, mọi nơi thông qua tổng đài tự động cung cấp miễn phí 24/7: 1800 588 822. Qua số điện thoại này, khách hàng có thể tra cứu thông tin về tài khoản, tỷ giá, lãi suất, được tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và thậm chí có thể đăng ký sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.

Cuộc sống hiện đại luôn gắn liền với các dịch vụ, tiện nghi hiện đại của một nhu cầu và xu hướng phát triển tất yếu. Do đó, Techcombank không chỉ dừng lại với những nhu cầu tài chính truyền thống lâu nay của khách hàng mà còn mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống bằng những sản phẩm dịch vụ đa dạng, đáp ứng ngay các nhu cầu cuộc sống của bạn.