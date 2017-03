Testosteron quyết định bản lĩnh đàn ông

Không phải vô cớ mà bức tượng Davis của Mikenlangelo từ 500 năm trước đến nay vẫn được tôn vinh là hình mẫu đàn ông tiêu chuẩn. Cũng chẳng phải tự nhiên mà hình tượng người anh hùng Từ Hải “Râu hùm, hàm én, mày ngài; Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” dù chết đứng nhưng vẫn sừng sững tư thế oai phong lẫm liệt. Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ “bản lĩnh”.

Lịch sử cho rằng “bản lĩnh” đàn ông là cái tự nhiên mà có nhưng khoa học chứng minh rằng hormon testosteron đã tạo nên những đặc điểm phong trần của phái mạnh. Vậy testosteron là gì và nó ở đâu mà lại có cái sức mạnh diệu kỳ đến vậy?

Bản chất testosteron là một steroid do tinh hoàn sản xuất ra. Vào giai đoạn dậy thì, hệ limbic vùng dưới đồi của não tiết ra các chất kích thích tuyến yên tiết FSH và LH. Hai chất này kích thích những tế bào Leydig của tinh hoàn bài tiết ra testosteron, với nồng độ tăng dần cho đến cực thịnh ở tuổi ngoài 30. Testosteron thúc đẩy các đặc tính sinh dục phụ như làm tăng cơ bắp, xương và sự phát triển tóc khiến cơ thể nam giới thay đổi về hình thái cũng như thể chất để có những giọng nói trầm ồm quyến rũ, cơ bắp săn chắc, đồng thời cũng làm cho người đàn ông đam mê về tình dục.





Khi ngoài 40, sự sản sinh testosteron của tinh hoàn giảm, đặc biệt ở tuổi 50 càng rõ rệt do hormon của vùng dưới đồi và tuyến yên suy giảm làm khốn khổ cho đấng mày râu vì cái tội “trên bảo dưới không nghe” khiến bản thân quý ông càng thêm tự ti vì làm cho người bạn đời thất vọng. Cuối cùng đành an ủi rằng “mình ơi, đừng buồn vì ở tuổi này đã bị rối loạn cương dương là “chuyện thường ngày ở huyện” do quy luật của tạo hóa”.

Không chỉ ở nam giới mà ở phụ nữ cũng có một ít testosteron để gây hứng khởi và ham muốn về tình dục. Tuy nhiên, sự sụt giảm hormon cả nam lẫn nữ không chỉ đơn thuần về sex mà còn dẫn đến loãng xương, sa sút về trí tuệ, tinh thần, cái dáng đàn ông cũng “xuống mã”: Bụng phệ, tóc rụng, trán hói làm cho “rửa mặt thì lâu mà chải đầu thì chóng”. Những thay đổi này xảy ra chậm chạp và âm thầm nhưng các dấu hiệu về giảm ham muốn hoặc khả năng sinh hoạt tình dục thì rõ ràng hơn. Vì vậy, khi thấy giảm “lửa lòng” cần phải đi khám để được tư vấn cũng như bổ sung các thuốc hoặc thực phẩm chức năng giúp duy trì bản lĩnh đàn ông của mình.

Vì vậy, khi nam giới ngoài 40 cần bổ sung testosteron để duy trì “bản lĩnh” đàn ông của mình. Tuy tác dụng nhanh nhưng testosteron cũng có nhiều tác dụng không mong muốn, đặc biệt là nếu nam giới bị u tiền liệt tuyến thì dễ dẫn đến ung thư. Hiện nay, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên đem lại hiệu quả điều trị cao và rất an toàn.

PGS-TS VƯƠNG TIẾN HÒA, chuyên gia sản khoa BV Phụ sản Trung ương, giảng viên Trường ĐH Y Hà Nội