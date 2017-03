Tết trao tài lộc, NCB tri ân khách hàng đầu năm

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai chương trình khuyến mãi đầu năm Tết trao Tài lộc dành cho các khách hàng cá nhân gửi tiền.

Theo đó, từ ngày 15 đến 20-2 (tức mùng 8 tết đến ngày 13-1 âm lịch), khách hàng gửi tiết kiệm tại NCB đều có cơ hội nhận được lì xì may mắn với trị giá 20.000, 50.000, 100.000 đồng. Với mỗi sổ tiết kiệm trị giá từ 20 triệu đồng trở lên (hoặc sổ tiết kiệm USD quy đổi tương đương), khách hàng sẽ được một lần bốc lì xì may mắn trên cây lì xì của NCB. Tất cả khách hàng tham gia chương trình đều trúng thưởng. NCB xin kính chúc tất cả quý khách hàng một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn đầy tài lộc.