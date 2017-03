Thạch Hùng Chương không chứa chất độc hại DEHP

Ngay sau đó, để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (ATVSTP) TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp tự giác kiểm định sản phẩm của mình.

Trên tinh thần đó, Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hùng Chương (Củ Chi, TP.HCM) đã gửi sáu mẫu thạch (gồm hương trái cây, cà phê, nho, táo, dâu, caramel) và năm mẫu hạt thủy tinh (gồm hương nho, dâu, chanh dây, cà phê, chocolate) đến Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM để xét nghiệm. Kết quả cho thấy toàn bộ 11 sản phẩm nói trên không chứa độc chất DEHP. Công ty Hùng Chương cũng đã gửi kết quả kiểm định cho Chi cục ATVSTP TP.HCM.

Thành lập khá lâu, sản phẩm của Công ty Hùng Chương được tiêu thụ rộng rãi trong nước và xuất khẩu sang một số nước châu Á. Nhận thức tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm, Công ty Hùng Chương đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn, không gây ảnh hưởng môi trường. Công ty còn đầu tư dây chuyền sản xuất tiên tiến nhập từ nước ngoài. Bên cạnh đó, toàn bộ nguyên liệu dùng sản xuất có nguồn gốc từ nhà phân phối có uy tín ở châu Âu.

Những sản phẩm của Công ty Hùng Chương.

Ngoài áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng ISO 9001-2008 (tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu giúp kiểm soát nguyên liệu, quy trình chế biến, đóng gói), Công ty Hùng Chương còn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm theo HACCP (tiêu chuẩn đặt ra các nguyên tắc của hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (Hazard Analysis and Critical Control Points) đã được Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm (CODEX) chấp nhận). Chính vì vậy, toàn bộ sản phẩm của Công ty Hùng Chương luôn đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, được khách hàng đón nhận; kể cả xuất khẩu đến các nước có những quy định nghiêm ngặt về vệ sinh thực phẩm.

Sau nhiều năm sản phẩm tham gia lưu thông thị trường, đến nay Công ty Hùng Chương tự hào vì đã khẳng định được vị trí và thương hiệu của mình. Với phương châm lợi nhuận ít, quyền lợi và an toàn của người tiêu dùng được đặt lên hàng đầu, Công ty Hùng Chương cam kết mọi sản phẩm khi đến tay khách hàng luôn đạt chất lượng cao nhất.

TRẦN NGỌC