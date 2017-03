Thaco đặt mục tiêu doanh thu hơn 44.000 tỷ năm 2015

Năm 2014, Thaco chiếm 32% thị phần các nhà sản xuất ôtô trong nước (VAMA). Cụ thể, doanh số bán hàng được 42.339 xe, đạt 119% kế hoạch, tăng 49% so với năm 2013. Trong đó, Kia là dòng sản phẩm được yêu thích tại Việt Nam với doanh số bán hàng đạt 11.175 xe, tăng 27%.Kế đó, thương hiệu Mazda tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế với doanh số đạt 9.311 xe, tăng 125% so với năm 2013. Năm qua, Thaco đã đầu tư xây dựng hệ thống phân phối rộng lớn. Tính đến ngày 31-12-2014, công ty đã có 73 showroom, trong đó có 30 showroom xe thương mại và 43 showroom xe du lịch. Kết quả năm 2014, tổng doanh thu hợp nhất của Thaco hơn 24.308 tỷ đồng (tương đương 1,13 tỷ USD), đạt 127% so với kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế 3.268 tỷ đồng, đạt 177% kế hoạch; đóng góp ngân sách hơn 6.700 tỷ đồng (tăng 86% so với năm 2013).

Bên cạnh đó, Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ôtô Chu Lai Trường Hải được Bộ Khoa học & Công nghệ phê duyệt thực hiện dự án khoa học công nghệ cấp nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe khách giường nằm cao cấp mang thương hiệu Việt Nam” với tổng kinh phí 109 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của Thaco là 70,5 tỷ đồng và ngân sách 38,5 tỷ đồng.

Được biết, kết thúc quý I-2015, tổng doanh số của Thaco đạt 14.307 xe, dẫn đầu thị trường ôtô và liên tiếp dẫn đầu ba tháng.