Thành công nhờ đầu tư đúng hướng

Hiện nay, an toàn thực phẩm (ATTP) không có chất độc tồn dư là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của mọi quốc gia. Khi nói đến sự nhiễm bẩn trong thực phẩm, chúng ta thường nghĩ rằng nó chỉ xảy ra trong khâu chế biến, đóng gói hoặc phân phối. Thực tế, ATTP phải xuất phát từ công đoạn đầu của cả quy trình sản xuất thực phẩm. Sản xuất thịt an toàn phải bắt đầu từ thức ăn chăn nuôi an toàn.

Tại C.P. Việt Nam, quy trình sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn về sự an toàn, khép kín. Bắt đầu từ việc lựa chọn, phát triển giống ngô nguyên liệu với yêu cầu đặt ra là khả năng chịu bệnh tốt, năng suất cao, đạt chất lượng, không chứa hóa chất hoặc độc tố tồn dư. Sau khi sàng lọc kỹ càng, chúng sẽ được cung cấp cho nhà máy sản xuất. Theo đó, thức ăn chăn nuôi được sản xuất theo công thức dinh dưỡng phù hợp với giai đoạn phát triển của mỗi loại giống vật nuôi. Đồng thời, hệ thống kiểm tra chất lượng nguyên liệu, sản phẩm từ công đoạn sản xuất đến tận tay khách hàng đều tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 và ISO 17025.

C.P. Vietnam Corporation và những sản phẩm đang cung cấp cho thị trường.

Việc kiểm soát máy móc sản xuất thức ăn chăn nuôi của nhà máy được thiết kế, lựa chọn dựa trên thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại. Đặc biệt, khu vực chứa nguyên liệu và thành phẩm được tách biệt rõ ràng. Điều này giúp tránh khỏi sự nhiễm bẩn hóa chất hoặc vi khuẩn có thể lây nhiễm vào vật nuôi. Đồng thời, đó là cách làm đúng để sản phẩm luôn trong trạng thái vệ sinh, an toàn.

Thức ăn chăn nuôi sạch, an toàn, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi; con giống đạt chất lượng; sự chăm sóc tốt của người nông dân theo đúng kỹ thuật mà các chuyên gia của C.P. Việt Nam bàn giao là những yếu tố quan trọng để vật nuôi phát triển khỏe mạnh, nhanh mà không cần sử dụng thuốc hay các phụ gia khác. Chúng là những chất có thể tồn dư trong sản phẩm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Khi áp dụng đúng cách, bản thân nông dân có được nhiều lợi nhuận trong khi sản phẩm vẫn đạt chất lượng cao.

Thiên tai xảy ra với mức độ khác nhau đều gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Điều này dẫn đến sản lượng nông sản giảm và không đáp ứng đủ nhu cầu. Trong tương lai gần, nhu cầu sử dụng thực phẩm, nhất là những loại có chất lượng sẽ tăng. C.P. Việt Nam nhận thức rõ bổn phận của mình là làm thế nào để cung cấp đầy đủ dịch vụ và sản phẩm an toàn. Do vậy, việc tập trung ngân sách để đầu tư tìm tòi, nghiên cứu các chất dinh dưỡng phù hợp với sự phát triển của động vật; thử nghiệm nguyên liệu thay thế trong các trại thử nghiệm cỡ lớn luôn được thực hiện kịp thời và đúng quy định. Trong thời gian tới, công ty còn có kế hoạch đầu tư vào phòng kiểm nghiệm, trang bị những thiết bị hiện đại nhằm tăng cường khả năng phân tích các chất nhiễm bẩn mà hiện nay chưa có ở Việt Nam.

Năm 2011, nhà máy thức ăn chăn nuôi của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) nhận được giải thưởng quốc tế Eagle Award về thiết kế xây dựng nhà máy công nghiệp đối với hệ thống sản xuất, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng.

MINH TÚ