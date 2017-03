Thành công trong việc cải tạo dòng kênh ô nhiễm

Tân Nhựt là xã nông thôn trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM. Xã có năm ấp, 74 tổ nhân dân với gần 21.000 nhân khẩu, diện tích đất nông nghiệp chiếm hơn 82,5% diện tích tự nhiên. Hiện xã có một khu công nghiệp (KCN), khu tiểu thủ công nghiệp cùng các cơ sở sản xuất kinh doanh xen cài trong khu dân cư. Toàn xã có khoảng 42 tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và 35 tuyến sông kênh rạch. Trong đó nguồn nước kênh B, C, các kênh thuộc KCN, sông Chợ Đệm và kênh Xáng Ngang đôi khi bị ô nhiễm.

Xây dựng nếp sống văn minh

Hệ thống sông, kênh, rạch phong phú là điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất. Đặc biệt là sản xuất công nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên chúng đã bị ô nhiễm. Chẳng hạn như nước thải từ các nguồn khác đổ về địa phương, khi thủy triều lên, nước từ kênh Đôi, kênh Tẻ, kênh Tàu Hủ, kênh Tân Hóa - Lò Gốm từ quận 8 đổ về sông Chợ Đệm, kênh Xáng Ngang… Những lúc thủy triều xuống, nước từ Củ Chi, kênh An Hạ - Thầy Cai và Vĩnh Lộc đổ về kênh B, kênh C. Các nguồn nước trên đôi khi bị ô nhiễm, thường có màu đen đậm và mùi hôi. Mặc dù nước thải từ KCN đã có hệ thống xử lý nhưng việc thực hiện vẫn chưa triệt để, có lúc xả thẳng ra môi trường.

Lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia vớt lục bình trên sông, khai thông dòng chảy. Ảnh: NGỌC CHÂU

Ngoài ra, một số cơ sở sản xuất xen cài trong khu dân cư, nhà trọ cho thuê chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định. Họ xả nước thẳng vào kênh, rạch làm ô nhiễm nguồn nước, gây mùi hôi thối khó chịu. Nước thải từ các hố xí tự hoại xây dựng không đúng quy cách cũng ảnh hưởng lớn đến ô nhiễm nguồn nước. Đặc biệt là thói quen xây dựng nhà vệ sinh trên ao, sông, kênh, rạch vừa gây mất vệ sinh, vừa không hợp nếp sống văn minh đô thị. Trong sản xuất nông nghiệp, một số người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng theo hướng dẫn. Họ vẫn giữ thói quen vứt vỏ chai, bao bì tùy tiện, súc rửa dụng cụ phun xịt nơi ao, hồ, kênh. Một vài hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ xả phân, nước tiểu trực tiếp xuống sông, kênh, rạch. Song song đó, cỏ, lục bình mọc ven kênh đã ngăn cản dòng chảy. Một bộ phận người dân chưa ý thức việc bảo vệ môi trường, chưa tự giác giữ gìn vệ sinh chung. Vẫn còn có thói quen vứt rác, xác súc vật bừa bãi ra đường, xuống sông, kênh, rạch làm cho hiện tượng bồi lắng nhanh chóng. Vì vậy mà dòng chảy bị ngăn cản, phát sinh gây ô nhiễm. Ngoài ra hoạt động của các phương tiện giao thông thủy cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến ô nhiễm nước trên địa bàn.

Vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường

Trước tình trạng này, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Tân Nhựt đã phối hợp với chính quyền, ban ngành liên quan tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương về đường phố không rác, thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị. Nối theo thành quả năm trước, xã Tân Nhựt tiếp tục được chọn thực hiện Cuộc vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Để triển khai hiệu quả chủ trương cùng các cuộc vận động trên, ban thường trực Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch tham mưu ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm. Mục đích nhằm tập trung, phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện. Các chương trình cụ thể như phát động ra quân thực hiện dọn cỏ vớt rác trên kênh C25, đường Thế Lữ với trên 500 lượt người tham gia; phát 3.000 tờ bướm tuyên truyền; vận động 100% hộ dân đăng ký thực hiện quy ước thực hiện nếp sống văn minh mỹ quan đô thị… Tại hội thảo Giải pháp bảo vệ môi trường nước sông, kênh, rạch với sự tham gia của cộng đồng do Sở TN&MT TP.HCM tổ chức, Ủy ban MTTQ xã Tân Nhựt đã đề xuất một số kiến nghị. Đó là hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định mức xử phạt vi phạm môi trường cao hơn mới đủ sức răn đe đối với người vi phạm. Ngành chức năng, đặc biệt là cảnh sát môi trường cần tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh… Đồng thời, khen thưởng đơn vị làm tốt; phạt nặng cơ sở vi phạm; khảo sát nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt tại kênh B, C…

NGỌC CHÂU