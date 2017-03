Thanh niên với ý thức lái xe có trách nhiệm

Theo thông tin từ Bộ GTVT, trong tháng 4-2012, cả nước đã xảy ra 914 vụ tai nạn, làm 741 người chết, 683 người bị thương. Nhìn chung số vụ tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn ở mức cao. Nguyên nhân đều do người điều khiển phương tiện không tuân thủ quy tắc an toàn với những lỗi thường xảy ra phổ biến như uống rượu khi lái xe, lấn tuyến, vượt ẩu, chạy quá tốc độ, vượt đèn… Do vậy, việc tuyên truyền, tăng cường ý thức lái xe có trách nhiệm càng trở nên quan trọng, cần thiết hơn bao giờ hết.

Ngày 23-6, hơn 400 đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân viên Công ty Bảo hiểm Liberty tham dự Ngày hội An toàn giao thông (ATGT) năm 2012. Mục đích nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giảm thiểu tai nạn đường bộ tại Việt Nam, nhất là khu vực TP.HCM. Đặc biệt sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch Tôi tôn trọng con đường do Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual khởi xướng trên toàn cầu.

Các thí sinh tham gia phần thi vẽ tranh tập thể tại Ngày hội ATGT năm 2012.

Ngoài chương trình đi bộ đồng hành, ngày hội còn bao gồm nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực khác như phần thi kỹ năng lái xe an toàn; triển lãm ảnh theo chủ đề giao về ATGT; thu thập 500 chữ ký và biển số xe của đoàn viên thanh niên cam kết không vi phạm luật ATGT; tổ chức thi lấy bằng lái A1 cho đoàn viên thanh niên với giá ưu đãi; hội thi vẽ tranh tập thể; lái xe ô tô mô hình 3D… Tham dự ngày hội, GS David Melton, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu về an toàn và sức khỏe của Tập đoàn Liberty Mutual (Mỹ), cho biết: “Đây là một hoạt động cộng đồng mà Tập đoàn Bảo hiểm Liberty Mutual đang thực hiện tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới nhằm góp phần mang đến một cuộc sống an toàn và đảm bảo hơn cho mọi người và hưởng ứng Thập kỷ an toàn đường bộ do Liên Hiệp Quốc phát động. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực này góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông tại Việt Nam”.

Trước đó, hơn 300 sinh viên tình nguyện của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm (quận 6) tham gia điều tiết giao thông. Song song đó là tuyên truyền người dân hãy đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn, đi đúng làn đường... tại một số tuyến đường trong quận. Cạnh đó, ban tổ chức còn phát động cuộc thi chia sẻ ý tưởng về chương trình Tôi tôn trọng con đường trên mạng xã hội Facebook nhằm thu hút sự quan tâm hơn nữa của cộng đồng.

