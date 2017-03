Thật-giả thị trường bảo vệ “cửa sổ tâm hồn”

Cách phân biệt mắt kiếng thật-giả Để giúp người tiêu dùng có thể tìm mua cho mình cặp mắt kiếng đúng hàng chính hãng, các công ty phân phối các nhãn hiệu kiếng quốc tế đã áp dụng hệ thống barcode và tem chống hàng giả do Bộ Công an cấp với các đặc điểm sau: Thứ nhất, trên mỗi chiếc mắt kiếng hàng chính hãng đều được dán một tem barcode trên càng (gọng) kiếng. Mã số kiếng trên barcode phải trùng khớp với mã số trên càng kính. Phía trên của barcode là tên của đại lý bán sản phẩm chính hãng. Thứ hai, tem chống hàng giả do Bộ Công an cấp được dán lên phía bên phải của Barcode và phía trên tem có in tên nhãn hiệu. Mặt sau của tem và barcode là giá bán lẻ quy định và được niêm yết trên toàn quốc. Thứ ba, mỗi chiếc kiếng hàng chính hãng đều được gửi kèm một thẻ bảo đảm hàng chính hãng. Mặt trước của thẻ là logo và tên của công ty phân phối độc quyền các nhãn hiệu mắt kiếng quốc tế. Mặt sau của thẻ là barcode với mã số kiếng trùng khớp với mã số trên càng của cây kính.