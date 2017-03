The Pursuit - Hành trình vun đắp những sự sống còn lại

The Pursuit là tên bộ phim ngắn do một nhóm các bạn trẻ đến từ Blue Production (với các thành viên là sinh viên ngành điện ảnh Trường CĐ Sân khấu Ðiện ảnh TP.HCM) sẽ tranh tài cùng 150 nhóm làm phim khác đến từ 20 quốc gia, trong đó có năm nhóm của Việt Nam tại cuộc thi phim ngắn “48 giờ - vì môi trường” (48 Go Green 2011).

Tham gia tranh tài ở thể loại bảo vệ rừng, The Pursuit nói về hiện trạng những mảng xanh trong thành phố đang dần dần mất đi và thay vào đó bằng những tòa nhà chọc trời, những nhà máy công nghiệp. Phim là hình ảnh một chàng họa sĩ đi tìm ý tưởng sáng tác - tìm kiếm sự sống đang chết dần hoặc bị ẩn sâu trong những không gian chật chội và ngột ngạt của những đô thị đang ngày một bùng nổ. Bộ phim muốn truyền tải thông điệp “Hãy vun đắp, nó sẽ mất đi mà không chờ bạn tìm đến”. Phim chiến thắng trong cuộc thi sẽ nhận giải thưởng 5.000 USD và được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes. Để thưởng thức và bình chọn cho bộ phim này, độc giả có thể vào http://www.48gogreen.com/, đăng ký trở thành thành viên và bình chọn. Hoặc vào trực tiếp từ link: http://www.48gogreen.com/video/398/the-pursuit, đăng ký và bình chọn. NHẬT LINH