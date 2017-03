Thẻ Ưu đãi Big C: Tri ân Khách hàng bằng lợi ích thiết thực

Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký thẻ Ưu đãi Big C bằng cách mang CMND hoặc hộ chiếu (đối với người quốc tịch nước ngoài) bản gốc đến quầy dịch vụ khách hàng tại các siêu thị Big C trên toàn quốc để đăng ký thẻ Ưu đãi Big C miễn phí. Thẻ có hiệu lực ngay tức thì và bạn tha hồ tận hưởng những lợi ích cộng thêm phong phú do thẻ Ưu đãi Big C mang lại.