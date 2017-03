Thegioididong ra mắt siêu thị quy mô lớn tại TP.HCM

Loại hình siêu thị quy mô lớn này tập trung những cái “nhất” trong hệ thống Thegioididong như diện tích lớn nhất, hàng hóa trưng bày dồi dào nhất và trải nghiệm thỏa thích nhất dành cho khách hàng. Đây sẽ là một trong hai điểm đến mua sắm các thiết bị di động, laptop, máy tính bảng đầy đủ và toàn diện nhất của hệ thống thegioididong.com tại thời điểm này. Doanh thu dự kiến của siêu thị đạt 15 tỉ đồng/tháng. Quá trình mở rộng của hệ thống thegioididong.com sẽ bao gồm việc mở mới các siêu thị ở tất cả quy mô lớn, vừa và nhỏ (shop C). Trong đó, dự án shop C hướng về nông thôn đang được triển khai và đặt mục tiêu số lượng shop C mở mới sẽ đạt con số ít nhất là 1.000. Tính tới thời điểm này thegioididong.com có có tổng cộng hơn 230 siêu thị trên toàn quốc.

