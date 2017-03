Thị trường 8-3 sôi động

Còn vài ngày nữa là đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Thị trường quà tặng cho phái đẹp được các doanh nghiệp (DN), nhà bán lẻ chuẩn bị phong phú với các chương trình kích cầu tiêu dùng hấp dẫn.

Gắn kết gia đình với các ưu đãi thiết thực

Đại diện Co.opmart cho biết dịp này tại hệ thống siêu thị trên toàn quốc và Co.opXtra giảm giá đến 50% cho hơn 800 mặt hàng. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm gắn kết các thành viên trong gia đình và khuyến khích nam giới quan tâm, chia sẻ công việc nội trợ của phụ nữ. Vì vậy các sản phẩm giảm giá đợt này chủ yếu tập trung vào hóa mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp, thời trang thiết kế và các sản phẩm bếp gia dụng giảm giá từ 23% đến 50%. Đặc biệt vào ngày 8-3, những khách hàng mua sắm trong khu tự chọn sẽ được nhận những phần quà bất ngờ của siêu thị trong chương trình Quà tặng yêu thương. Dịp này, Co.opmart tổ chức cuộc thi Công thức yêu thương, các gia đình có thể tham gia tại Co.opmart gần nhất bằng cách gửi hình ảnh và công thức nấu ăn về cho siêu thị. Tổng giá trị giải thưởng cho cuộc thi này hơn 1 tỉ đồng.





Gian hàng hóa mỹ phẩm, làm đẹp thu hút nhiều nam giới và gia đình. Ảnh: TÚ UYÊN

Trở thành thông lệ hằng năm, Big C chào đón 8-3 bằng chương trình Tôn vinh vẻ đẹp Việt kéo dài 32 ngày, diễn ra tại 26 Big C trên toàn quốc. Đến với chương trình này, phái đẹp thỏa thích chọn lựa hơn 2.000 mặt hàng mỹ phẩm, phụ kiện, quần áo thời trang... giảm giá 5%-49% kèm nhiều quà tặng. Cạnh đó là các hoạt động tư vấn chăm sóc sắc đẹp, trình diễn thời trang... Đặc biệt, lần đầu tiên cuộc thi Tìm kiếm tài năng Big C Kool Idol dành cho các bạn trẻ yêu thích ca hát sẽ kéo dài đến 31-3.

Ngoài ra, 8-3 năm nay hệ thống Metro Cash & Carry cũng tung ra chương trình Rạng ngời hương sắc Việt. Theo đó, khi mua các sản phẩm chăm sóc tóc, chăm sóc da và cơ thể trị giá 300.000 đồng, khách hàng có cơ hội trúng bốn chiếc Vespa Fly và 2.400 phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng.

Đặc sản cũng khuyến mãi

Với đặc thù giao hàng tận nơi, dịp này một số sản phẩm là đặc sản cũng tranh thủ giảm giá. Đơn cử như cửa hàng đặc sản Gia Lai tại 24/11 Lê Thị Hồng (Gò Vấp) giảm giá 5%-10% cho mật ong, sữa ong chúa, bò một nắng Krongpa, muối kiến rừng… nguyên chất; giảm 10% cho hóa đơn trên 1 triệu đồng và giao hàng tận nơi.

Thời trang Việt Thy giảm giá 10% các mặt hàng cho khách hàng nữ đến mua sắm, đặc biệt là bộ sưu tập Hè 2014. Theo đại diện Công ty Thái Tuấn với chương trình Thay lời yêu thương, khách hàng mua mỗi hóa đơn từ 450.000 đồng trở lên sẽ nhận được phiếu cào trúng thưởng 100% với hơn 4.000 giải thưởng như: Dàn âm thanh Sony, quạt tháp Asia, son dưỡng môi Maybelline, kềm Nghĩa…

Trên toàn hệ thống Vincom cũng đồng loạt triển khai nhiều hoạt động. Cụ thể, khi mua sắm tại các TTTM ở Hà Nội có hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên và từ 2 triệu đồng trở lên tại Vincom Center Đồng Khởi (TP.HCM) khách hàng sẽ được nhận một phần quà. Hay chỉ cần truy cập website: love.vincomshoppingmall.com, những tấm thiệp mang thông điệp yêu thương cùng lời chúc ngọt ngào sẽ được gửi tới người nhận theo địa chỉ email khách hàng cung cấp. Đồng thời được cấp một mã số (code) để trở thành chủ nhân của một trong 2.000 phần quà xinh xắn, đáng yêu tại VMM Royal City và Times City.

Được biết, sau tết Nguyên đán sức mua thị trường có phần chững lại, tuy nhiên 8-3 là cơ hội để người dân tiếp tục tăng chi tiêu. Vì vậy, ngoài các sản phẩm hóa mỹ phẩm, làm đẹp thì các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng hằng ngày dịp này cũng giảm giá mạnh.

TÚ TRẦN