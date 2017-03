Thoát khỏi nỗi lo mùa nước ngập

Cứ vào mùa mưa, cư dân các TP lớn đều rất lo lắng vì đường sá ngập chìm trong nước. Các phương tiện lưu thông gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển. Đối với giới tài xế ôtô, đây thực sự là cơn ác mộng luôn ám ảnh họ vì những hệ lụy do nước ngập gây ra.

Hãi hùng khi ôtô chết máy

Khi ôtô lưu thông vào khu vực bị ngập, nước sẽ tràn vào đường hút khí gió của xe, gây ra chết máy đột ngột. Hiện tượng này gọi là thủy kích. Nếu người lái xe cố tình đề máy thì nước sẽ bị hút sâu vào động cơ dẫn đến hỏng máy. Lúc đó chủ xe chỉ biết ngậm ngùi đem đến các trung tâm sửa chữa với chi phí khá đắt. Một số chủ xe thì may mắn hơn vì đã mua bảo hiểm thủy kích đi kèm khi mua bảo hiểm ôtô nên các chi phí sửa chữa xe do thủy kích sẽ do công ty bảo hiểm chịu.

Ông Phùng Đắc Lộc, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, cho biết đợt mưa gây ngập năm 2008, tổng chi trả của các doanh nghiệp bảo hiểm lên tới 50 tỉ đồng cho hơn 1.000 xe, trong đó khoảng 500 xe thuộc dạng đắt tiền có mức đền bù lớn. Tại Hà Nội, năm 2010, số người tham gia bảo hiểm thủy kích ở Hà Nội tăng đáng kể. Trước tình hình này, hiệp hội khuyến cáo các công ty bảo hiểm không nên nhận bảo hiểm thủy kích bởi quá nhiều rủi ro.

Hỗ trợ khách hàng đến mức tối đa

Riêng Công ty Bảo hiểm Liberty, bảo hiểm thủy kích là một quyền lợi được quy định sẵn trong hợp đồng chuẩn. Tức là khách hàng mặc nhiên được hưởng bảo hiểm thủy kích mà không phải trả tiền cho quyền lợi này, đây là điều đặc biệt hiếm có trên thị trường. Điểm nhấn độc đáo trong gói bảo hiểm thủy kích là mức miễn thường 30% Liberty dành cho khách hàng khi đăng ký gói bảo hiểm này.

Nhằm hỗ trợ khách hàng tốt nhất, tổng đài đa năng OneCall: 1800.599.998 của Liberty hoạt động 24/24 giờ luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ. Nhân viên trực sẽ giải đáp tất cả thông tin về mua bảo hiểm ôtô qua mạng, yêu cầu báo giá, yêu cầu bồi thường…

Xử trí khi xe đi qua vùng ngập nước

Các chuyên gia của Liberty đưa một vài lời khuyên giúp khách hàng bước đầu có thể tự xử lý rủi ro. Trước khi vào khu vực ngập nước, lái xe phải chắc chắn rằng độ sâu của nước không vượt qua tâm bánh xe. Đồng thời, bạn nên tắt hệ thống giải trí, máy điều hòa… để giảm tải cho động cơ. Khi xe ở vùng ngập nước, người lái nên đi số thấp (số 1 hoặc 2), giữ đều ga, tốc độ thấp nhằm tránh hiện tượng tạo sóng khiến nước bị đẩy lên mức cao hơn.

Nếu xe bị chết máy thì người lái tuyệt đối không được khởi động lại với bất cứ lý do gì vì có thể làm cong hoặc gãy tay biên và làm vỡ lốc máy do hiện tượng nén nước. Sau đó, bạn phải tắt ngay công tắc máy để ngắt nguồn chính cung cấp đến các phụ tải điện và hộp điều khiển. Bạn cũng không mở cửa xe cho dù mực nước chưa tới cửa vì sóng nước của xe ngược chiều có thể tràn vào. Đối với xe hộp số tự động nên gạt về số N, tắt công tắc, đẩy xe vào nơi cao nhất chờ cứu hộ. Nếu có thể nên tháo ngay cọc bình và lọc gió của động cơ bỏ hẳn ra ngoài. Bạn nên dùng taxi nếu cần di chuyển gấp, không nên chờ xe khô rồi sử dụng lại.

NGỌC CHÂU