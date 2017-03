Thu hồi nhầm nước tương Đông Cô chính hiệu

Vừa qua, một số hộ dân buôn bán tạp hóa ở ba ấp Thanh An, Thanh Bình và An Điền (xã An Bình, Châu Thành, Tây Ninh) phản ánh tổ công tác liên ngành của xã An Bình (công an, thuế và y tế ) đến kiểm tra, tịch thu nước tương Đông Cô đang bày bán.

Cụ thể, tại Trạm Y tế xã An Bình, hiện đang thu giữ 43 chai nước tương hiệu Đông Cô (thu trong hai ngày 27 và 28-4). Theo lý giải của tổ công tác liên ngành: “Nước tương Đông Cô vượt quá hàm lượng 3-MCPD cho phép”. Được biết, ngày 25-3, Chi cục VSATTP tỉnh Tây Ninh có văn bản về việc xử lý sản phẩm nước tương có hàm lượng 3-MCPD vượt quá giới hạn cho phép. Tiếp theo đó ngày 31-3, Trung tâm Y tế Châu Thành có công văn gửi các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành yêu cầu: “…tiến hành thu hồi các sản phẩm tàu vị yểu dán nhãn Đông Cô lưu thông ngoài thị trường có đặc điểm trên mặt trong của nắp chai không có in chữ Đông Cô và không ghi hàm lượng 3-MCPD ở mặt sau tấm nhãn”. Chai nước tương Đông Cô thật bị thu hồi nhầm. Ông Trần Văn Giàu, chủ cơ sở nước tương Đông Cô (ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, Hòa Thành), cho biết: Nước tương Đông Cô chính hiệu của cơ sở sản xuất thì mặt trong của nắp chai có in chữ Đông Cô và hàm lượng 3-MCPD được ghi cụ thể ở mặt sau tấm nhãn, tất cả đều được thực hiện bằng máy in phun điện tử… Qua kiểm tra nắp chai và phía mặt bên trong nhãn hàng hóa 43 chai nước tương bị thu hồi đều hội đủ hai đặc điểm nêu trên. Như vậy tổ công tác liên ngành xã An Bình đã thu hồi sai. Được biết, tại các xã Phước Vinh, Hòa Hội… (huyện Châu Thành) vừa qua cũng đã tiến hành kiểm tra mặt hàng nước tương Đông Cô nhưng chưa phát hiện chai nước tương Đông Cô không có hai đặc điểm như nêu trên. TMT