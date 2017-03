Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Viettronics Biên Hòa (Belco)

Tại chuyến thăm, Trung tướng Bùi Văn Thành đã lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của cán bộ công nhân viên công ty Belco trong việc sản xuất, phân phối, phát triển công nghệ và thực hiện các dự án camera giám sát an ninh – CCTV, thăm quy trình sản xuất, lắp ráp tại nhà máy của công ty.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đã chỉ đạo cần có sự hợp tác về lĩnh vực công nghệ, sản xuất và ứng dụng camera an ninh giữa Bộ Công an và Belco. Đại diện công ty, ông Nguyễn Văn Đông, Phó Tổng Giám đốc Viettronics giới thiệu với lãnh đạo Bộ Công an về những tính năng vượt trội của hệ thống camera được sản xuất bởi công nghệ trong nước. Trong đó, Camera Viettronics Biên Hoà có nhiều tính năng ưu việt như: Tính năng IP cắm là kết nối sử dụng (PnP: Plug and Play), nhìn ngược sáng, tự động cân bằng hình ảnh kỹ thuật số, giảm nhiễu, tự động bù và cân bằng ánh sáng, tăng cường độ sáng khi quan sát ở điều kiện ánh sáng cực thấp…

CCTV là một trong những giải pháp an ninh mới đang được sử dụng có hiệu quả tại hầu hết các tổ chức, công ty, nhà ở và khu dân cư. Chính thức đưa ra thị trường hệ thống camera giám sát an ninh từ tháng 6/2014, đến nay, Belco đang phát triển hơn 50 models với dòng sản phẩm Viettronics CCTV – Vilaris. Thành công phần mềm điện toán đám mây lưu trữ hình ảnh cho giám sát an ninh mang tên Becloud tạo bước đột phá về công nghệ. Công ty Viettronics Biên Hoà (Belco) thuộc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) với các dòng sản phẩm điện tử truyền thống như tivi, đầu máy, âm ly, điện tử gia dụng và hiện nay, công ty đang đẩy mạnh dòng sản phẩm công nghệ cao là camera giám sát an ninh.