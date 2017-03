Thủ tướng Lào thăm Bà Nà Hills và Tập đoàn Sun Group

InterContinental Danang Sun PeninsulaResort được đề cử giải thưởng danh giá Từ một khu du lịch phục vụ cho các sĩ quan Pháp hơn 100 năm trước, hôm nay Bà Nà đã thay da đổi thịt từng ngày, trở thành một Bà Nà Hills sôi động và nhiều tiềm năng. Bà Nà Hills hiện là một điểm đến ấn tượng trong bản đồ du lịch Đà Nẵng, với khu làng Pháp mang hơi thở châu Âu cổ điển, khu vui chơi trong nhà Fantasy Park (một trong năm khu vui chơi trong nhà lớn nhất châu Á), cùng các hạng mục độc đáo khác, như: tàu hỏa leo núi đầu tiên ở Việt Nam, máng trượt siêu tốc, vườn hoa tình yêu, hầm rượu cổ… Trước đó, ngày 10-7, “Thiên đường nghỉ dưỡng” InterContinental Danang Sun Peninsula Resort tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng do Tập đoàn Sun Group đầu tư vừa chính thức được đề cử giải “Virtuoso Best of The Best” ở hạng mục Best Achievement in Design (Thành tựu thiết kế). Đây là giải thưởng danh giá, với các tiêu chí bình chọn khắt khe và chỉ hướng tới các khu nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp hàng đầu thế giới. Dự kiến, Lễ trao giải Best of the best sẽ diễn ra ở khách sạn Bellagio, Las Vegas, Hoa Kỳ vào ngày 12-8 tới.