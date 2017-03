Thực phẩm an toàn và bổ dưỡng, biết tìm ở nơi nào?

Vậy đâu là giải pháp cho cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn, khi cần một bát cháo nóng cho con trẻ hay chăm sóc sức khỏe lúc mệt mỏi, biếng ăn?

Cháo nóng Cây Thị mới, giải pháp dinh dưỡng truyền thống thời hiện đại

Từ cuối năm 2010, chủ đầu tư mới của cháo nóng Cây Thị - Công ty CP Sản xuất Thực phẩm Anh Kim không ngừng hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, chất lượng, an toàn và vệ sinh thực phẩm làm cơ sở vững chắc cho việc phát triển. Đội ngũ đam mê ẩm thực dinh dưỡng đã sáng tạo và chế biến thực đơn gần 20 món như thịt heo, bò, gà, cá thu, cá hồi, cua, lươn, ếch, bồ câu, ngũ cốc... ngày càng phong phú đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của nhiều đối tượng, lứa tuổi. Cháo nóng Cây Thị mới được quản lý chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào, qua chế biến, bảo quản không sử dụng bất cứ phụ gia nào và tất cả đều có xét nghiệm, công bố chất lượng cho từng loại sảm phẩm bởi Viện Vệ sinh Y tế Công cộng và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm. Giá bán mỗi phần từ 12.000 đến 20.000 đồng. Cháo nóng Cây Thị mới, thơm ngon, bổ dưỡng, an toàn đã trở thành thương hiệu được người tiêu dùng tin cậy, đây chính là nền móng cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ đang đến! (Kết quả NCTT độc lập của FTA cho thấy Cây Thị là thương hiệu được tin cậy với 49.5% thị phần, vượt xa các thương hiệu khác cùng lĩnh vực).

Hệ thống nhận diện thương hiệu mới của chuỗi Cây Thị đã và đang được triển khai tại Việt Nam và các thị trường tiềm năng.

Cơ hội kinh doanh cho bạn!

Luôn lắng nghe và hợp tác, phát triển, tăng trưởng gần 100% năm qua, liên tục kiện toàn hệ thống phân phối đang sàng lọc và chọn lựa từ hơn 100 điểm bán ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Các điểm bán cũ nay chỉ thay một phần thương hiệu nhỏ hay không còn chữ Cây Thị ở mặt tiền/bên hông là không thuộc hệ thống của Cây Thị. Nhằm mục tiêu tăng gấp 2 số cửa hàng phục vụ năm 2012 để đưa cháo nóng Cây Thị mới, thơm ngon, bổ dưỡng, an toàn phục vụ người tiêu dùng. Cây Thị đang chào đón các đối tác chuyên nghiệp, chất lượng, chính trực và chân thành muốn phát triển kinh doanh, tham gia vào hệ thống chuỗi điểm bán lẻ Cây Thị. Chương trình “Nhâm Thìn rồng bay, vận may đã đến” với giá trị đầu tư chỉ hơn 80 triệu đồng, thời gian hoàn vốn chỉ trong vòng sáu tháng, Cây Thị đang là quan tâm của nhiều người tìm cơ hội kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay.

Lời cam kết không ngừng nâng cao chất lượng để vững bước dẫn đầu!

Cháo nóng Cây Thị mới là thương hiệu cháo dinh dưỡng đầu tiên cam kết bảo đảm chất lượng với người tiêu dùng thông qua Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong lần lần gặp gỡ báo chí gần đây, ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM, cho rằng: “Cơ quan chức năng cần mạnh tay với doanh nghiệp làm ăn gian dối, công khai danh tính để khuyến cáo người tiêu dùng. Song song đó, với doanh nghiệp làm ăn chân chính theo đúng các quy định của Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ quan chức năng và báo đài cần thông tin rộng rãi để người tiêu dùng biết, an tâm lựa chọn sản phẩm”.

Muốn nắm bắt cơ hội làm chủ chuỗi bán thực phẩm với dịch vụ tiêu chuẩn hay có những đóng góp chân tình cho sự phát triển của Cây Thị hãy liên lạc qua đường dây nóng (08) 35926804 hoặc email: phattrienkd@anhkimfoods.vn hay contact@anhkimfoods.vn.

TRẦN NGỌC