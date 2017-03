‘Thước đo’ bản lĩnh quý ông

Khẳng định “thương hiệu” bằng rượu bia

Hiện nay, rượu bia đã đi vào từng ngõ ngách trong đời sống sinh hoạt của người Việt, xuất hiện ở mọi cuộc vui buồn như cưới hỏi, sinh nhật, hội họp, ma chay... Và cũng không biết từ bao giờ, thứ đồ uống này được xem như thước đo dùng để so găng đọ sức giữa các đấng mày râu.

Không chỉ “rượu vào lời ra”, không làm chủ được hành động của bản thân mà uống nhiều bia rượu còn rất có hại cho sức khỏe, nhất là gan. Tuy gan là cơ quan có khả năng làm việc tuyệt vời nhưng không phải là vô hạn. Mỗi giờ gan chỉ xử lý được một lượng cồn nhất định. Quá ngưỡng giới hạn, chính lượng cồn này sẽ quay trở lại đầu độc gan. Theo một số nghiên cứu, nếu mỗi ngày bạn uống quá 50 ml thức uống có cồn 40o hoặc 100 ml thức uống có cồn 20o sẽ có nguy cơ cao dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan và thậm chí là ung thư gan.





Lạm dụng rượu bia dẫn đến các bệnh về gan

Không nên lạm dụng thuốc giải rượu để tăng “đô”

Các quý ông thường truyền tai nhau thuốc giải rượu như một tuyệt chiêu giúp tăng “đô”. Nhưng chắc hẳn không phải ai cũng biết đến những trường hợp do lạm dụng thuốc giải rượu phải nhập viện vì suy gan.

Rượu vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành acetaldehyd gây độc cho nhiều cơ quan, gây ra các biểu hiện của say rượu. Thuốc giải rượu giúp giảm sự tạo thành chất này và đào thải nó ra khỏi cơ thể tức là chỉ giúp giảm các triệu chứng say rượu chứ không làm giảm các tác động có hại của rượu lên gan. Do vậy, nếu lạm dụng các loại thuốc này trong thời gian dài sẽ gây tổn thương gan dẫn tới tăng men gan, tăng tổng hợp acid béo và triglyceride trong tế bào gan làm gan nhiễm mỡ, hoại tử tế bào gan. Chính vì vậy, nếu xem thuốc giải rượu là “thần rượu” thì đã đến lúc bạn phải nhanh chóng thay đổi suy nghĩ này.

Để phong độ không bị giảm sút

Việc điều tiết bản thân trước sự hấp dẫn của rượu bia và hạn chế thứ đồ uống lợi ít hại nhiều này là cách tốt nhất để các đấng mày râu bảo vệ sức khỏe của chính mình. Tuy nhiên, phần lớn quý ông vẫn không thể nói “không” với thú vui rượu bia nên việc trang bị cho mình những bí kíp giúp bảo vệ gan để “giữ vững phong độ” sau những cuộc nhậu là thực sự cần thiết. Đó chính là các dạng viên uống bổ sung tiện lợi được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên như Cardus marianus, bồ công anh, bìm bìm, actiso... giúp bảo vệ gan trước sự tấn công của các độc tố từ rượu bia, phục hồi và tăng cường chức năng gan, làm giảm nhanh các triệu chứng nhức đầu, khô miệng, nóng trong người, ăn uống không ngon miệng, mẩn ngứa sau mỗi cuộc nhậu “không say không về”.