Thương hiệu phân phối BĐS của Mỹ đến Việt Nam

Đây là một trong những thương hiệu BĐS hàng đầu thế giới thuộc Tập đoàn Realogy, tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu BĐS hàng đầu thế giới như: Better Homes and Gardens Real Estate, Century 21, Coldwell Banker, Coldwell Banker Commercial, The Corcoran Group, Sotheby's International Realty, ZipRealty, NRT LLC, Cartus và ZapLabs… Không chỉ nổi tiếng tại Mỹ và Châu Âu, ERA còn được biết đến là một trong những thương hiệu chuyên phân phối BĐS hàng đầu tại Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm: Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Đài Loan và Thái Lan. Theo thống kê năm 2016 tại Singapore, trung bình cứ ba giao dịch về BĐS thì có một giao dịch được thực hiện bởi ERA Singapore.



Ngay khi đi vào hoạt động, ERA Việt Nam đã có năm văn phòng giao dịch đầu tiên và hơn 200 chuyên viên tư vấn chính thức được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn OneERA toàn cầu.

ERA Việt Nam sẽ phân phối các dòng sản phẩm từ biệt thự nhà phố, căn hộ cao cấp đến các khu condotel và biệt thự nghỉ dưỡng thuộc các khu vực du lịch nghỉ dưỡng đẹp nhất Việt Nam, được quản lý bởi các tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới.