Thủy điện An Khê - Ka Nak ưu tiên nước cho nông nghiệp

Những tháng đầu năm 2016, lượng nước về hồ thủy điện An Khê và Ka Nak, thuộc tỉnh Gia Lai liên tục giảm, thấp hơn rất nhiều so với trung bình năm. Tuy nhiên, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak luôn duy trì lưu lượng xả nước về hạ du sông Ba, tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.



Thủy điện An Khê - Ka Nak luôn ưu tiên nguồn nước các hồ thủy điện để đáp ứng nhu cầu nước ở hạ du. Ảnh: TP

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), từ năm 2015 đến nay, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino được đánh giá là khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây, hầu hết các hồ chứa từ Thanh Hóa trở vào đều thiếu hụt nước khoảng 40%-60% so với trung bình nhiều năm.



Đặc biệt, những tháng đầu năm 2016, lượng nước về hồ chứa tiếp tục giảm, nhất là khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Trong đó, lưu lượng dòng chảy tự nhiên về các hồ chứa An Khê, Ka Nak thấp hơn rất nhiều so với trung bình nhiều năm, riêng lưu lượng trung bình về hồ Ka Nak chỉ ở mức 4,02 m3/giây.

Ông Nguyễn Văn Tặng, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak, cho biết trong quý I-2016, với tình hình hạn hán xảy ra trên diện rộng và kéo dài, mặc dù lưu lượng tự nhiên về hồ An Khê và Ka Nak thấp nhưng Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak luôn duy trì lưu lượng nước trung bình xả về phía hạ du sông Ba (5,17 m3/giây), tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, tổng lượng nước xả về hạ du sông Ba qua đập tràn An Khê là 40,6 triệu m3 (chiếm tỉ lệ 87,88%); tổng lượng dòng chảy qua Nhà máy thủy điện An Khê (về hạ du sông Côn - Bình Định) là 5,6 triệu m3 (chiếm tỉ lệ 12,12%).



Suốt hơn năm tháng qua, thủy điện An Khê - Ka Nak đã ngừng phát điện để làm nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Ảnh: TP

Ông Tặng cũng cho biết Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Gia Lai, UBND thị xã An Khê, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên tiến hành đo quan trắc dòng chảy, làm cơ sở theo dõi, giám sát, đánh giá việc xả nước về hạ du sông Ba qua đập tràn An Khê.



Bên cạnh đó, để khai thác và sử dụng nguồn nước sông Ba đạt hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích (mục đích sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, môi trường, phát điện,…), EVN đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ TN&MT chủ trì xem xét cập nhật quy hoạch sử dụng nước trong tình hình phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương hiện nay tại lưu vực sông Ba để điều chỉnh phù hợp; Bộ NN&PTNT sớm hoàn tất nghiên cứu, đầu tư xây dựng một số đập điều hòa phía sau đập An Khê để điều hòa, sử dụng hiệu quả nguồn nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng trên địa bàn.