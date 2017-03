Thuyền trưởng Phạm Thị Diệu Hiền: “Người đàn bà thờ cá”

Những ngày này bà bận túi bụi cho việc khánh thành Viện Nghiên cứu thủy sản Bình An vào sáng 30-7 tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, TP Cần Thơ.

Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) là một doanh nghiệp trẻ mới tham gia xuất khẩu thủy sản hơn ba năm nhưng đã tạo được chỗ đứng vững chắc trên thương trường quốc tế. Người tạo bước đột phá đưa “thương hiệu Bianfishco vươn xa” chính là nữ thuyền trưởng Phạm Thị Diệu Hiền. Bà được nhiều người dân ĐBSCL trìu mến gọi thân mật là “người đàn bà thờ cá”.

Hết lòng với thủy sản

Những ngày qua, bà Diệu Hiền và tập thể cán bộ, công nhân viên Bianfishco làm việc cật lực để chào mừng lễ khánh thành viện nghiên cứu thủy sản tư nhân đầu tiên ở Việt Nam và kỷ niệm năm năm thành lập công ty. Dù công việc nhân đôi nhưng ai nấy đều phấn chấn trước vận hội mới để tăng tốc, đặc biệt bà Diệu Hiền vừa vinh dự được bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng Mỹ, mời gặp gỡ tại Hà Nội nhân chuyến công tác Việt Nam. Cuộc gặp đã mở ra cho Bianfishco triển vọng mới để thâm nhập mạnh hơn vào thị trường Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Bà Diệu Hiền, Tổng Giám đốc Bianfishco kiêm Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ, trao đổi với bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Với bà Diệu Hiền, đến với thủy sản như một cơ duyên định sẵn và nguyện trọn đời sẽ theo nghề này. Cách nay khoảng sáu năm, sau khi thành công với dự án xây dựng khu đô thị Nam Cần Thơ, nhiều người khuyên bà nghỉ ngơi bởi hàng chục năm vất vả làm kinh tế. Sau nhiều đêm suy nghĩ, rồi nhìn thấy đời sống chị em phụ nữ nông thôn còn khó khăn, thiếu việc làm, thu nhập thấp…, thế là bà mong muốn làm việc gì đó để tạo việc làm cho chị em, giúp họ ổn định cuộc sống. Cuối cùng bà quyết định đầu tư xây nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu, bởi đây là thế mạnh của vùng ĐBSCL. Sau hơn ba năm chế biến, xuất khẩu cá tra, bà nhận thấy tiềm năng nghề này rất lớn. Nếu so với cá hồi của Na Uy hoặc cá rô phi ở Trung Quốc… thì cá tra Việt Nam chiếm ưu thế rõ rệt trên thương trường quốc tế.

Dù vậy, nghề cá đang đứng trước nhiều khó khăn, nhất là mấy năm qua giá cả sụt giảm trong khi thức ăn nhảy vọt, tỉ lệ cá bị hao hụt tăng… khiến nhiều hộ nuôi lỗ vốn. Bà suy nghĩ phải tìm hướng đi mới nhằm phát triển nghề truyền thống này một cách căn cơ, bền vững.

Viện nghiên cứu: Nơi bảo tồn phát triển thủy sản

Viện Nghiên cứu thủy sản Bình An ra đời xuất phát từ bức bách của nghề cá. Mục tiêu của Bianfishco là đồng hành cùng người nuôi cá, gắn bó lâu dài với ngành thủy sản. Do đó, Bianfishco mạnh dạn xây dựng viện nghiên cứu, mời những chuyên gia thủy sản hàng đầu thế giới từ Na Uy, Pháp, Canada… cùng các nhà khoa học giỏi trong nước tham gia nghiên cứu tìm những phương pháp nuôi đạt hiệu quả, cách phòng trị bệnh tốt nhất, sản xuất giống chất lượng cao, sản xuất thức ăn, thuốc phòng trị bệnh, xây dựng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nghiên cứu chiến lược phát triển thị trường, hình thành chuỗi giá trị phân phối và tiêu thụ, tìm cách xử lý môi trường thủy sản hiệu quả…

Bà Diệu Hiền đã đi nhiều nước trên thế giới tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ thủy sản ngày càng tăng cao. Vì vậy, viện nghiên cứu sẽ làm thêm việc nghiên cứu chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng đáp ứng cho nhiều đối tượng tiêu dùng trên thế giới. Ngoài cá tra, viện còn nghiên cứu phát triển các loài thủy sản khác. Bianfishco tính đến việc biến đổi khí hậu gây khó khăn cho nuôi cá tra nói riêng và thủy sản nói chung. Viện sẽ tìm ra phương thức nuôi mới hiệu quả trong môi trường nước lợ, nước mặn… nhằm đảm bảo phát triển bền vững nghề cá.

Khi viện ra đời và đi vào hoạt động sẽ giúp Bianfishco chủ động toàn bộ từ con giống, thức ăn, quy trình nuôi, thu hoạch, chế biến, xuất khẩu… Với một hệ thống đầy đủ và khép kín, sẽ tạo ra giá thành sản xuất giảm mạnh trong khi năng suất và chất lượng tăng lên. Quan trọng hơn, viện sẽ bảo tồn và phát triển “sản vật” cá tra, một thế mạnh của đất nước; đồng thời nghiên cứu nhiều loại thủy sản khác, góp phần phát triển ngành thủy sản. Bộ NN&PTNT đánh giá cao Bianfishco đầu tư xây dựng viện, là doanh nghiệp đi đầu trong việc xã hội hóa nghiên cứu khoa học về thủy sản, vừa đáp ứng chiến lược cho công ty và đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội.

Động lực để thành công

Để Bianfishco có được bước tiến như hôm nay, ngoài sự nỗ lực của tập thể công ty còn có sự dạy bảo, chỉ đường của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Bà Diệu Hiền kể, trước đây trong chuyến về thăm Cần Thơ, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt bảo: “Con sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Hậu Giang, nơi được thiên nhiên ưu đãi và ban tặng cho nhiều tài nguyên phong phú, trong đó có sản vật cá tra. Con nên đầu tư khai thác thế mạnh để góp phần làm giàu cho đất nước”. Ông còn nhắc nhở, đã làm nghề cá phải làm tới nơi tới chốn, phải xây dựng thương hiệu mạnh, chế biến sản phẩm chất lượng cao thì mới tồn tại và phát triển bền vững được. Từ những lời dạy quý báu của ông đã mở ra hướng đi mới cho Bianfishco.

Một góc của Viện Nghiên cứu thủy sản Bình An do Bianfishco đầu tư.

Lúc đầu, tuy chưa rành rẽ về thủy sản, nhà máy, vùng nuôi…, bà Diệu Hiền vẫn lao vào việc với sự tự tin, quyết tâm thành công cùng nghề cá. Hướng đi “chất lượng” đặt ra với sáu mục tiêu: chất lượng cho cuộc sống, chất lượng vùng nuôi, chất lượng nhà máy, chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và chất lượng cho người tiêu dùng được thực hiện xuyên suốt. Định hướng kinh doanh rõ ràng, minh bạch, uy tín với nhà nhập khẩu và khách hàng; thương hiệu Bianfishco nhanh chóng được khẳng định. Chỉ hơn ba năm xuất khẩu cá tra, sản phẩm của Bianfishco đã có mặt ở các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, EU và nhiều nước trên thế giới. Bianfishco được các nhà nhập khẩu đánh giá cao, được người tiêu dùng ở các nước chấp nhận; đồng thời được Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho hưởng thuế suất 0% (lần hai) đến năm 2012, một thành quả khó ai theo kịp.

Có được “thương hiệu Bianfishco” mạnh như hôm nay, ngoài sự làm việc miệt mài năng động, sự hỗ trợ của các ngành liên quan… thì sự định hướng, chỉ đường của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là rất quan trọng, giúp Bianfishco tự tin vượt khó và đột phá thành công. Bà Diệu Hiền đặt tượng đồng thờ cố Thủ tướng tại Viện Nghiên cứu thủy sản Bình An nhằm ghi nhớ và trân trọng những dạy bảo thân tình của ông.

Bianfishco là một trong những doanh nghiệp thủy sản hàng đầu cả nước, là công ty đột phá thành công với sản phẩm cá tra chất lượng cao, bán vào thị trường Hoa Kỳ, EU… bằng “thương hiệu Việt”. Bianfishco đang quyết tâm đưa thương hiệu cá tra Việt Nam đi xa hơn. Bà Diệu Hiền đã lập miếu thờ “Ông cá, Bà cá” nhằm tri ân loài cá quý, nuôi sống rất nhiều người dân vùng sông nước Cửu Long. Cùng với kinh doanh, Bianfishco là công ty tham gia tích cực hoạt động xã hội, từ thiện, hằng năm dành khoản tiền lớn giúp các địa phương xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ bà con hoàn cảnh khó khăn... Tại lễ khánh thành Viện Nghiên cứu thủy sản Bình An, Bianfishco tặng 200 triệu đồng cho quận Bình Thủy và Ô Môn (Cần Thơ) để làm từ thiện; tặng 200 căn nhà cho cán bộ công nhân viên công ty và khen thưởng 1,6 tỉ đồng cho những hộ nuôi cá đã đồng hành cùng Bianfishco.

NGUYỄN TÁM