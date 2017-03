Tiếp tục mở rộng hợp tác bán sản phẩm chéo

Theo đó, nhân viên ngân hàng được Prudential đào tạo sẽ trực tiếp phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đến các khách hàng của Maritime Bank tại các chi nhánh của ngân hàng. Ngược lại, khách hàng đến giao dịch tại Maritime Bank sẽ được tiếp cận với nhiều dịch vụ tài chính phù hợp với các nhu cầu khác nhau, đồng thời được tư vấn về các sản phẩm dịch vụ của Prudential. Theo lộ trình hợp tác, trong năm 2011 sẽ có hàng ngàn nhân viên Maritime Bank được Prudential Việt Nam đào tạo và sẽ làm việc tại hàng chục chi nhánh của Maritime Bank tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng... để giới thiệu bốn sản phẩm bảo hiểm: Phú an gia thành tài, Phú an khang hưu trí, Phú hưng phúc định kỳ, Phú an bình và nhóm các sản phẩm bổ trợ.

Thời gian qua, Maritime Bank và Prudential Việt Nam đã và đang triển khai thành công sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đối với các khoản vay tín chấp tại Maritime Bank. Theo đó, khách hàng vay tín chấp tại Maritime Bank sẽ được bảo đảm các nghĩa vụ tài chính với ngân hàng trong trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

NHƯ THỦY