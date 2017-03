Tiết kiệm cước tối đa khi chuyển vùng quốc tế

Ngày nay, nhiều công ty viễn thông cung cấp dịch vụ chuyển vùng (roaming) quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu giữ liên lạc của khách hàng khi đi nước ngoài. Tuy nhiên, sử dụng thế nào để tiết kiệm chi phí và hiệu quả là điều mà nhiều người quan tâm. Vì vậy, các chuyên gia của MobiFone tư vấn những mẹo nhỏ giúp bạn tiết kiệm trong cuộc hành trình đi xa.

Các thiết bị di động thông minh (smartphone) có thể tự động truy cập dữ liệu để tải các phiên bản mới từ kho ứng dụng. Vì vậy, khi sử dụng dịch vụ roaming quốc tế, người dùng nên tắt, gỡ bỏ các ứng dụng đang cài đặt trên máy. Khách hàng đăng ký các loại dịch vụ, gói cước của MobiFone (đặc biệt là GPRS) trong nước thì chỉ sử dụng được khi thuê bao đang ở Việt Nam. Nếu bạn đang ở vùng giáp ranh giữa Việt Nam và nước khác thì nên để điện thoại ở chế độ không truy cập vào mạng nước ngoài. Việc này sẽ giúp bạn có thể tránh phát sinh cước không cần thiết. Ngoài ra, chủ tài khoản nên chặn chế độ kiểm tra hộp mail, truy cập Internet tự động để tiết kiệm phí tăng thêm ngoài ý muốn. Bạn nên chủ động kiểm soát chặt chẽ các cuộc gọi đi, chỉ nhận thoại trong trường hợp cần thiết, ngừng sử dụng dịch vụ Call Forward (chuyển cuộc gọi) để tránh bị tính cước hai lần.

Dịch vụ roaming giúp bạn luôn duy trì kết nối với công việc và người thân. Ảnh: PHI LÂN

Cước chuyển vùng quốc tế do mạng khách (nước ngoài) quy định, cách tính tương đối phức tạp và chi phí thường cao hơn so với trong nước. Hơn nữa, cước truy cập dữ liệu trong tháng thường khó kiểm soát do người dùng không biết được dung lượng đã sử dụng. Do đó, bạn nên tìm hiểu và chủ động kiểm soát cước phát sinh khi sử dụng dịch vụ. Chủ tài khoản có thể kiểm tra cước tạm thời bằng cách bấm theo mẫu *112#. Trường hợp cước phát sinh vượt hạn mức, khách hàng vẫn phải thanh toán theo quy định. Thông tin chi tiết cước phí sử dụng dịch vụ roaming quốc tế từ mạng khách được cập nhật trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh cước. Đặc biệt, MobiFone và các nhà mạng khác luôn khuyến cáo khách hàng nên tìm hiểu kỹ thông tin về dịch vụ roaming trước khi đăng ký và sử dụng trên các trang web của nhà mạng. Ngoài ra, sau chuyến đi nước ngoài trở về, bạn nên chủ động làm thủ tục ngưng sử dụng dịch vụ roaming nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh cước tiếp theo.

MINH TÚ