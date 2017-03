Tiết kiệm hiệu quả năng lượng theo mô hình ESCO

Cụ thể, ngành điện quốc gia mỗi năm phải tăng trưởng gấp đôi so với GDP, trong khi bình quân trên thế giới, để tăng 1% GDP cũng chỉ tăng 1,2%-1,5% năng lượng. Trước mắt, hậu quả của việc sử dụng năng lượng không hiệu quả ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận của doanh nghiệp. Sau đó, nó tác động xấu đến môi trường thông qua tăng phát thải CO 2 , khai thác cạn kiệt năng lượng hóa thạch như than đá, gỗ, dầu khí… Từ đó, tăng sức ép đối với môi trường sống và tình trạng biến đổi khí hậu.

Nguyên nhân chính cũng vì trình độ quản lý của doanh nghiệp chưa tốt, sự phối hợp giữa các khâu trong quy trình sản xuất chưa tối ưu, công nghệ thiết bị chưa đạt hiệu quả năng lượng cao. Doanh nghiệp chưa quan tâm sâu sắc đến sản lượng, kinh phí sản xuất; tâm lý sợ thay đổi hệ thống máy móc hiện hành… Hoặc nếu có quan tâm thì việc triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng lại gặp phải rào cản về thiếu kinh nghiệm, thiếu kiên nhẫn trong triển khai…

Hệ thống tiết kiệm điện theo mô hình ESCO được thực hiện tại các KS lớn.

Chính vì vậy, Bộ Công Thương vừa ra quyết định triển khai thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012 và giao nhiệm vụ cho Công ty CP ĐT&PT NL Mặt Trời Bách Khoa (Solar-BK). Theo đó, đầu tư lắp đặt hệ thống nước nóng mặt trời quy mô công nghiệp, tiết kiệm điện theo mô hình ESCO. Quyết định này xuất phát từ mục tiêu giúp doanh nghiệp tiếp cận với các mô hình tiết kiệm năng lượng hiệu quả, đảm bảo an toàn, tránh được các rủi ro về vốn và kỹ thuật.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ, Solar-BK phối hợp với Hiệp hội Khách sạn Việt Nam triển khai 10 mô hình các hội viên. Ước tính, việc ứng dụng ESCO góp phần tiết kiệm hơn 65% điện năng; giảm tối đa sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng truyền thống như điện, than, dầu, khí đốt; an toàn cho người sử dụng và giảm thiểu tối đa việc phát thải các loại khí nhà kính. Đó là chưa kể đến lợi ích vượt trội là doanh nghiệp không cần vốn đầu tư ban đầu để lắp đặt hệ thống.

