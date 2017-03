Tiết kiệm với máy điều hòa công nghệ Inverter

Thời tiết nóng nực, ánh nắng gay gắt… là vấn đề khó chịu chúng ta hay gặp phải mỗi khi hè đến. Một máy điều hòa không khí là giải pháp nhiều người nghĩ đến.

Giải pháp tiết kiệm điện

Để có được sự tiện nghi này, điều đầu tiên mọi người tính toán đến là chi phí tiền điện. Đây là mối lo ngại lớn nhất khiến nhiều gia đình vẫn chưa quyết định mua. Ở các cơ sở, cửa hàng mua sắm, quán ăn, nhà sách… thiết bị hao điện lớn nhất cũng là hệ thống lạnh. Chúng chiếm một tỉ lệ lớn trong tổng lượng điện tiêu thụ, có thể lên đến 80%. Con số này thậm chí cao hơn ở các trung tâm thương mại lớn, cao ốc văn phòng…

Về mặt kỹ thuật, công suất làm lạnh của máy điều hòa không khí thường sử dụng năng lượng ở một mức. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là năng lượng làm lạnh ở một trong hai trạng thái là ngưng hoặc phát. Khi máy lạnh đạt đến mức độ cần thiết thì nó sẽ tự động ngưng. Sau một thời gian, hệ thống làm lạnh bắt đầu khởi động lại. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại liên tục khiến cho lượng điện phải tổn hao rất nhiều.

Để giải quyết nhược điểm này, các nhà nghiên cứu đã sáng chế ra công nghệ biến tần Inverter. Đây được xem là bước đột phá trong việc giảm hao phí năng lượng đến mức thấp nhất. Công nghệ Inverter ra đời để thay thế bộ biến áp và tụ điện thông thường. Khác với máy điều hòa không khí cũ, cơ chế hoạt động của Inverter là khi nhiệt độ đạt đến mức cần thiết thì máy vẫn tiếp tục chạy. Tuy nhiên, nó sẽ từ từ giảm công suất bằng biến thiên dòng điện. Do đó, khi hệ thống làm lạnh hoạt động lại thì nó không cần sử dụng quá nhiều năng lượng. Tính năng thông minh này sẽ giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ. Đặc biệt, máy sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ khi có người ra vào phòng để giảm tiêu hao điện lên đến 20%. Ngoài ra, công nghệ này tránh tình trạng không khí tập trung tại khu vực gần dàn lạnh. Như vậy, người ngồi ở mọi vị trí trong phòng đều nhận được luồng khí mát lạnh tỏa ra.

Chọn máy thích hợp cho căn phòng

Để sử dụng máy lạnh đúng cách, các chuyên gia kỹ thuật đưa ra một vài lời khuyên cho bạn. Đầu tiên là lựa chọn máy điều hòa thích hợp, bạn cần căn cứ vào vị trí, diện tích và tính cách nhiệt của phòng. Nếu phòng có diện tích 9-15 m2 thì có thể gắn máy công suất 9.000 BTU/giờ; 15-20 m2 thì dùng máy 12.000 BTU/giờ; 20-30 m2 thì chọn loại 24.000 BTU/giờ là thích hợp (BTU là viết tắt của cụm từ British Thermal Unit, đơn vị này được sử dụng để mô tả giá trị nhiệt của nhiên liệu, công suất của hệ thống làm lạnh, lò sưởi, lò sấy, lò nướng, điều hòa nhiệt độ…). Việc lựa chọn công suất thích hợp còn phụ thuộc vào số người thường xuyên trong phòng, độ che phủ ánh sáng mặt trời, cách nhiệt của phòng, vị trí, độ lớn của cửa sổ.

Đồng thời, người sử dụng cần chú ý đến việc làm vệ sinh máy điều hòa trung bình sáu tháng/lần. Nếu bỏ qua bước này thì hiệu suất máy sẽ giảm như độ lạnh kém, thời gian làm lạnh lâu, tiêu hao nhiều điện, thậm chí có thể gây cháy máy. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần rửa lưới lọc là xong. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ, bạn cần chú ý rửa cả dàn nóng, ống dẫn gas… Sau khi vệ sinh máy, hệ thống sẽ phục hồi độ lạnh như cũ mà không cần nạp thêm gas.

Việc trao đổi nhiệt trong phòng và bên ngoài càng nhiều thì càng dễ tăng nhiệt. Lúc đó máy sẽ phải làm việc nhiều và hậu quả là tốn điện nhiều hơn. Cửa kính thường dùng để gắn trong các phòng có máy lạnh. Nhiều người xem đó là biện pháp cách nhiệt hữu hiệu nhưng nó cũng có khuyết điểm riêng. Nếu ánh nắng mặt trời rọi vào cửa kính thì thủy tinh chỉ tiếp nhận nhiệt mà không nhả ra. Kính càng dày hoặc có nhiều lớp thì nhiệt thu được từ ngoài càng nhiều. Do đó, bạn nên hạn chế dùng cửa kính ở phòng, nhất là mặt tiếp xúc với ánh nắng. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng đóng chặt cửa vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Thỉnh thoảng chúng ta có thể mở cửa chừng 5-15 phút để trao đổi khí.

Bạn nên chú ý một vài chi tiết khác như tường phòng nên sơn hoặc quét vôi màu trắng hoặc sáng. Đó là do màu tối hấp thụ nhiệt nhiều hơn màu sáng. Vì vậy, bạn có thể sử dụng màn che có màu sáng để hỗ trợ việc kiểm soát nhiệt trong phòng. Nếu chúng ta chỉnh nhiệt độ càng thấp thì máy lạnh tiêu thụ điện càng nhiều hơn. Đặc biệt, nhiệt độ trong phòng và bên ngoài không nên chênh lệch quá lớn. Vào mùa nóng, ta có thể chỉnh ở mức thấp hơn so với môi trường tự nhiên khoảng 10oC là được.

MINH TÚ