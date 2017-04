Tổ chức lại chương trình Crazy Sale - Samsung Star

Tuy nhiên, do lượng khách hàng đến tham dự quá đông, cộng thêm một số cá nhân không tuân theo hướng dẫn của ban tổ chức, gây mất trật tự. Do đó, để đảm bảo an toàn và an ninh, Samsung đã quyết định tạm dừng chương trình này ở TP.HCM và Hà Nội.

Thời gian và địa điểm cụ thể của hai chương trình bán hàng này sẽ được thông báo trực tiếp đến tất cả khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình trên website, đồng thời sẽ cập nhật thông tin cụ thể chương trình này tại www.vn.samsungmobile.com/touch và trên các phương tiện truyền thông.