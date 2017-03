Tổ chức lễ thượng thọ cho 1.000 người cao tuổi

Ngày 22-9 tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent của Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi TP.HCM tổ chức “Lễ mừng thọ và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”. Chương trình với sự tham gia của hơn 1.000 người cao tuổi trên địa bàn TP.



Kính trọng các bậc cao niên

Hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi”, chào mừng Ngày quốc tế người cao tuổi 1-10, lễ mừng thọ diễn ra thường niên, là sự kiện ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần kính lão trọng thọ và uống nước nhớ nguồn. Đây cũng là dịp thể hiện lòng yêu quí, kính trọng các bậc cao niên, lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ.

Tại buổi lễ, Vinamilk đã trao quà, tặng bảng danh dự cho 29 cụ ông, cụ bà thượng thọ ở tuổi 80, kết hợp với hội thảo tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.000 người cao tuổi trên địa bàn TP. Đây là một trong những hoạt động của Vinamilk nhằm hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu bệnh nhân và người cao tuổi đến năm 2018.

Cũng tại chương trình, PGS.TS BS Nguyễn Anh Tuấn, ĐH Y Dược TP.HCM đã tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến sức khỏe, các bệnh thường gặp và dinh dưỡng phù hợp dành riêng cho người cao tuổi, người bệnh cần phục hồi. Những kiến thức cần thiết về cách phòng, chữa bệnh và chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe tốt hơn, tận hưởng cuộc sống thoải mái, vui khỏe bên gia đình và con cháu. Đặc biệt, đại diện Vinamilk cũng chia sẻ, hướng dẫn người cao tuổi lựa chọn các sản phẩm chuyên biệt phù hợp với thể trạng của mỗi người. Nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent cũng đã trao tặng 1.000 phần quà là sản phẩm dinh dưỡng Sure Prevent cho người cao tuổi tham gia hội thảo.

Được quan tâm để an vui

Ông Phan Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc Kinh doanh khu vực TP.HCM của Vinamilk tặng quà cho các cụ trong lễ mừng thọ



Ông Phan Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc Kinh doanh khu vực TP.HCM của Vinamilk, chia sẻ “Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng được nâng cao, tuy nhiên tình trạng sức khỏe của người cao tuổi Việt Nam lại không được cải thiện – chỉ có 5% số người cao tuổi đang có sức khỏe tốt, còn lại 95% người cao tuổi có sức khỏe trung bình hoặc kém. Một thực tế đáng buồn hiện nay là các dịch vụ và sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Việt Nam đang còn rất hạn chế. Các hoạt động tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi còn rất ít, giá bán các sản phẩm dinh dưỡng cho người cao tuổi lại rất cao so với các nước trên thế giới và so với thu nhập của người Việt”.



Ông Đoàn Văn Đức, giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, cho biết “Người cao tuổi luôn cần được quan tâm đặc biệt cả về đời sống vật chất và tinh thần. Dinh dưỡng tốt mới có sức khỏe tốt. Tinh thần khỏe mạnh, minh mẫn, mới giúp người cao tuổi sống an vui bên con cháu. Chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực và tình cảm nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent dành cho người cao tuổi trong thời gian qua. Những hoạt động quan tâm, chăm sóc sức khỏe và tinh thần là nguồn động lực giúp cho người cao tuổi chúng tôi thấy mình được quan tâm để mà an vui, hạnh phúc tận hưởng tuổi già”.

Thông qua các hoạt động này, Vinamilk mong muốn góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi, lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe, sống thọ và sống có ích đến cộng đồng người cao tuổi cả nước. Một sức khỏe tốt, một tinh thần thư thái, lạc quan ở người cao tuổi chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình và con cháu.