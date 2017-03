Tỏi đen: Thần dược hỗ trợ chữa ung thư

Tỏi đen được chế biến từ tỏi tươi sau khi trải qua quá trình lên men chậm trong điều kiện quản lý chặt chẽ về nhiệt độ và độ ẩm. Sau 45-60 ngày lên men, các hoạt chất trong tép tỏi tăng lên đáng kể, trong đó hàm lượng đường tổng tăng khoảng 13 lần, fructose tăng 52 lần, hoạt chất SAC (sallyl lcystein) được xem là quan trọng nhất trong tỏi đen tăng 6 lần, ngoài ra hợp chất superoxide dismutase (SOD) tăng gấp 10 lần so với tỏi tươi có tác dụng phòng chống ung thư. Ngoài ra 18 loại axit amin cũng được tạo ra sau quá trình lên men dài ngày. Bởi vậy, tỏi đen sau lên men có trạng thái và mùi vị cũng khác hẳn so với tỏi tươi: màu đen, tép tỏi mềm dẻo, vị ngọt, hương thơm.

Phòng và hỗ trợ điều trị ung thư

Tiến sĩ Vũ Bình Dương, Học viện Quân y cho biết: “Kết quả nghiên cứu cho thấy dịch chiết tỏi đen có hiệu lực mạnh kháng lại các tế bào khối u, do vậy có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị ung thư. Cơ chế tác dụng của tỏi đen không trực tiếp gây độc tế bào mà thông qua con đường kích thích đáp ứng miễn dịch, loại trừ khả năng di căn của các tế bào khối u”.

Các nghiên cứu về tác dụng sinh học của tỏi đen cho thấy: Các hợp chất sulfur hữu cơ, dẫn chất của tetrahydro-carboline được hình thành từ quá trình lên men có hoạt tính mạnh dọn gốc tự do và ức chế quá trình peroxy hóa lipid cao hơn tỏi thường.

Nghiên cứu cũng chỉ ra tỏi đen giàu S-allyl-L-cysteine (SAC) và hàm lượng cao dẫn xuất của amino acid cysteine giúp làm giảm sự phát sinh của khối u ruột kết và các tụ điểm ẩn khác thường, những dấu hiệu lâm sàng sớm nhất của ung thư ruột kết. Đồng thời giúp làm giảm cholesterol và giảm nguy cơ bị ung thư. Đặc biệt, chất S-allylcysteine trong tỏi đen còn giúp hỗ trợ sự hấp thụ allicin, giúp cho sự hấp thụ, chuyển hóa allicin dễ dàng hơn, do đó thúc đẩy mạnh mẽ khả năng tự bảo vệ của cơ thể chống lại vi khuẩn, vi rút xâm nhập, nhiễm trùng.





Làm chậm quá trình lão hóa cơ thể

Tỏi đen được chứng minh có đặc điểm chống ô-xy hóa cao gấp nhiều lần tỏi thông thường, các chất chống ô-xy hóa bảo vệ tế bào khỏi bệnh tật, lão hóa. Do đó tỏi đen được tin là có thể làm chậm lại quá trình lão hóa cơ thể. Vì thế tỏi đen trở thành loại thực phẩm lý tưởng để hỗ trợ điều trị cho các bệnh mãn tính (gây ra bởi các tế bào bị hư tổn do các gốc tự do) như bệnh tim, bệnh Alzheimer, các vấn đề về tuần hoàn, viêm khớp dạng thấp và nhiều loại bệnh mãn tính khác.

Ngày nay, tỏi đen được sử dụng cho rất nhiều đối tượng, đặc biệt cho những người già yếu hoặc những người có khả năng miễn dịch yếu, nguy cơ mắc các bệnh về gan, ung thư… góp phần tăng cường khả năng miễn dịch.

Được biết, ở nước ta các nhà khoa học của Học viện Quân Y là đơn vị đầu tiên nghiên cứu thành công quy trình lên men cũng như thành phần hóa học và tác dụng sinh học của tỏi đen được tạo ra trong đề tài cấp nhà nước.

Tỏi đen đã được sử dụng khá phổ biến, không chỉ làm thức ăn mà còn được nghiên cứu sử dụng trong ngành công nghệ dược phẩm, thực phẩm chức năng: làm thuốc chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ điều trị ung thư.

Trong ngành thực phẩm, nước uống giải khát tỏi đen đóng chai và các dạng chế phẩm khác (cao tỏi đen, viên nang mềm tỏi đen…) đã và đang lưu hành rộng rãi tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore…