Tôi yêu Việt Nam ra mắt phiên bản mới

Chương trình gồm 52 tập phim hấp dẫn, thú vị; phản ánh về cuộc sống, ước mơ, hoài bão và những cố gắng vươn lên của các bạn trẻ.

Qua đó, các tình huống giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn sẽ được lồng ghép khéo léo giúp khán giả có thêm kinh nghiệm khi vận hành xe ở thực tế. Bên cạnh đó là những phần quà hấp dẫn dành cho khán giả may mắn khi trả lời câu hỏi ở mỗi tập phim. Thông qua chương trình, Honda Việt Nam, Bộ GD&ĐT, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hy vọng sẽ ngày càng nhiều khán giả xem truyền hình được tiếp cận các kiến thức, biết cách tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông.

PHI NGUYỄN