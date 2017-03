Tôn vinh gương dũng cảm trong an toàn giao thông

Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Tuyên dương những tấm gương quần chúng tiêu biểu tham gia xây dựng và bảo đảm trật tự ATGT. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp cho sự cống hiến, hy sinh thầm lặng trên khắp mọi miền đất nước. Theo đó, tổng cộng có 171 đại biểu tiêu biểu xuất sắc nhất tham gia. Đặc biệt trong số này có 26 đại diện đến đề cử từ chương trình Total hiệp sĩ giao thông và có năm gương mặt vinh dự được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đó là chị Nguyễn Thị Nhàn (Quảng Bình), bác Nguyễn Thành Long (Hà Nam), anh Trần Minh Trung (Cần Thơ), anh Phạm Công Xuân (Bình Dương), anh Nguyễn Phi Hùng (TP.HCM). Ngoài ra, 21 hiệp sĩ khác được tặng bằng khen và kỷ niệm chương của bộ trưởng Bộ GTVT vì sự nghiệp phát triển giao thông Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao bằng khen cho hiệp sĩ giao thông Nguyễn Thành Long (Hà Nam).

Được phát sóng đợt đầu tiên từ tháng 11-2011, đến nay chương trình Total hiệp sĩ giao thông đã nhận được sự hưởng ứng của các thính giả khắp mọi miền đất nước. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết: “Chương trình Total hiệp sĩ giao thông là một trong những khởi nguồn cho lễ tuyên dương ngày hôm nay. Tôi gọi là khởi nguồn vì lý do: Các tấm gương tiêu biểu mà chương trình đã biểu dương hằng tuần, hằng tháng, hằng quý và giải thưởng năm đều là những người đạt đầy đủ tất cả tiêu chí của buổi lễ tuyên dương”. Đó là những người đã không tiếc tiền của, công sức, hy sinh cả tinh thần và vật chất chỉ để mong muốn một việc là xã hội bình yên hơn. Tất cả tấm gương này đều do người dân giới thiệu. “Chương trình này bắt nguồn từ nhân dân, do nhân dân bình chọn, vì thế mà ý nghĩa cao hơn rất nhiều. Chúng tôi cho rằng Total hiệp sĩ giao thông là những người đẩy lùi bóng tối và hy vọng chương trình này được triển khai nhiều hơn, rộng hơn và Ủy ban ATGT Quốc gia sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ đầu tư để thực hiện chương trình này” - ông chia sẻ thêm.

MINH TÚ