Tổng Công ty 28 nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những bước phát triển vượt bậc đạt nhiều kết quả to lớn trong sản xuất kinh doanh giai đoạn 2000-2011 của doanh nghiệp. Trong những năm qua, Tổng Công ty 28 đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đưa đơn vị đạt tốc độ tăng trưởng cao liên tục từ 25% đến 30%.

Năm 2011, doanh thu và các khoản nộp ngân sách đạt hơn 15 lần so với năm 2000, đảm bảo việc làm cho gần 10.000 lao động. Hiện Tổng Công ty 28 có 14 công ty con, công ty liên kết; bảy xí nghiệp thành viên với 100% trang thiết bị ngành may hiện đại; năng lực sản xuất của lĩnh vực kéo sợi, dệt vải, nhuộm hoàn tất tăng gấp 1,5 lần so với trước; hệ thống công nghệ thông tin được hiện đại hóa…; là một trong những doanh nghiệp có nhà xưởng, trang thiết bị hiện đại trong ngành dệt may của Việt Nam.

MINH TÚ