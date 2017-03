Tổng Giám đốc MB nhận giải thưởng “Thành tựu lãnh đạo”

Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), TS Lê Công vừa nhận giải thưởng “The CEO Leadership Achievement and Best Managed Bank in Vietnam Awards” (Giải thưởng Thành tựu lãnh đạo và giải thưởng Ngân hàng được quản trị tốt nhất Việt Nam) do Asian Banker trao tặng. Sự kiện trao giải diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Ngân hàng châu Á (Asian Banker Summit) tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10 đến 12-5.



Năm 2016, giải thưởng này được trao tặng cho 12 lãnh đạo ngân hàng xuất sắc nhất tại mỗi quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo các tiêu chí đánh giá của Asian Banker. Giải thưởng được các chuyên gia kinh tế độc lập xét duyệt trong vòng năm tháng, dựa trên kết quả kinh doanh của ngân hàng trong bối cảnh chung của toàn thị trường ba năm liên tiếp (2013 -2015).

Asian Banker đánh giá cao vai trò quản trị điều hành của Tổng Giám đốc, TS Lê Công trong việc duy trì được tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát rủi ro, giữ tỉ lệ nợ xấu dưới 2%; đảm bảo chất lượng và khả năng sinh lời của tài sản. Cùng với việc triển khai linh hoạt 22 giải pháp chiến lược giai đoạn 2011-2015, ông đã đưa ngân hàng vượt qua biến động thách thức của thị trường trong khi vẫn kiên định mục tiêu chiến lược dài hạn.

Giai đoạn 2013-2015, trước những biến động kinh tế toàn cầu, ngành ngân hàng Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động kinh doanh của MB luôn ổn định với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 17%. Một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản như lợi nhuận, ROA, ROE, năng suất lao động, hiệu quả chi phí… của MB vươn lên dẫn đầu nhóm các ngân hàng thương mại không có vốn nhà nước chi phối.

Tổng Giám đốc, TS Lê Công thuộc thế hệ nhân sự đầu tiên đã nỗ lực cống hiến liên tục cho sự phát triển của MB. Ông chính thức giữ vị trí tổng giám đốc từ năm 2010, thời điểm MB xây dựng chiến lược giai đoạn 2011-2015. Việc thực thi thành công chiến lược đã góp phần đưa MB vươn lên trở thành một trong năm ngân hàng thương mại cổ phần có hiệu quả kinh doanh tốt nhất Việt Nam hiện nay.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Asian Banker đã trao tặng danh hiệu “The Asian Banker Transaction Banking Award - The Best FX Bank in Vietnam” (Ngân hàng có hoạt động giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam) cho MB.