Tổng kết các dự án về môi trường tại TP.HCM

Tổ chức phi chính phủ Maison Chance - Nhà May mắn và Phong trào toàn cầu về biến đổi khí hậu 350.org tại Việt Nam tổ chức buổi tổng kết dự án Môi trường xanh tại Làng May mắn (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM). Chương trình có sự tham dự của hơn 500 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật đang sinh sống và học tập tại đây. Ngoài ra còn có đông đảo tình nguyện viên của chương trình.

Bắt đầu từ một ý tưởng táo bạo mang tính thử nghiệm, Môi trường xanh đã được triển khai trong gần hai tháng qua. Theo đó, chương trình đã tổ chức 25 lớp học về môi trường, hai hội thảo chuyên đề biến đổi khí hậu, sáu ngày hoạt động Thứ 2 Xanh với nhiều sự kiện sáng tạo khác tại Nhà May mắn. Sự kiện này đã góp phần truyền tải một cách khá trọn vẹn khái niệm môi trường xanh, lối sống xanh, thói quen xanh đến các thành viên.

Sự thành công của dự án không nằm ở số lượng đông đảo tình nguyện viên hay mức độ hoành tráng của các hoạt động mà nó đã tạo ra một lớp người yêu môi trường rất “đặc biệt”. Bé Trần Minh Hoàng, thành viên tại Nhà May mắn, hào hứng chia sẻ: “Con rất thích các lớp học về môi trường của dự án này vì các anh chị có cách dạy học rất thú vị, học mà cứ như là chơi vậy. Con thích nhất là các giờ học làm đồ thủ công bằng mấy thứ tưởng là bỏ đi rồi. Hôm trước con đã làm được một cây chổi quét nhà từ mấy chai nước ngọt sắp bán ve chai. Vừa tiết kiệm cho ba má và lại vừa tốt cho môi trường nữa”.

Người tiêu dùng ngày càng chú trọng vào việc sử dụng các loại túi thân thiện môi trường. Ảnh: NGỌC CHÂU

Bà Hoàng Thị Minh Hồng, Trưởng ban Điều phối quốc gia Phong trào 350.org tại Việt Nam, cho biết buổi tổng kết không phải dấu chấm hết cho một dự án mà là sự khởi đầu lạc quan cho niềm tin chung của 350.org và Maison Chance. Đó là sự đóng góp có hiệu quả của người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. “Sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các thành viên của Nhà May mắn trong dự án này đã là một minh chứng hùng hồn rằng việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu là việc ai cũng làm được. Và chúng tôi hy vọng sẽ nhân rộng được mô hình này trong thời gian tới” - bà Hồng chia sẻ thêm.

Nhà May mắn do cô Aline Rebeaud sáng lập năm 1993. Mục đích nhằm tạo ra một mái ấm cho các trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây cũng là nơi sản xuất và đào tạo nghề cho các anh chị em khuyết tật. Hơn nữa, năm 2011, Làng May mắn xây dựng trường tiểu học và nhiều căn hộ đặc biệt. Qua đó, họ được sống trong bầu không khí gia đình ấm cúng, có điều kiện tốt để hòa nhập vào xã hội.

Song song đó, trong khuôn khổ Tháng sử dụng túi thân thiện môi trường, Sở TN&MT TP.HCM đã thống kê kết quả thông qua chương trình khảo sát. Mặc dù thời gian phát động, triển khai chương trình rất gấp nhưng ban tổ chức đã nỗ lực để thực hiện như dự kiến. Theo đó, ba hệ thống siêu thị lớn của TP.HCM tham gia và có kế hoạch riêng để khuyến khích khách hàng sử dụng túi thân thiện môi trường thay cho túi nylon. Đặc biệt, Quỹ Tái chế chất thải (thuộc Sở TN&MT TP.HCM) đã thống kê kết quả của cuộc khảo sát ý kiến 300 khách hàng. Mục đích nhằm thu thập thông tin ý kiến của người dân về các hoạt động của chương trình và các loại túi thân thiện môi trường. Đồng thời, đó cũng là cơ hội để họ đưa ra những góp ý nhằm cải tiến hình thức tổ chức chương trình hiệu quả hơn. Cụ thể với câu hỏi: “Anh, chị có biết từ ngày 1-1-2012, túi nylon chịu thuế Thuế Bảo vệ môi trường với mức 40.000 đồng/kg không?”, có đến 65% khách hàng biết về thông tin này. Ngoài ra, có 55% khách hàng nhận thấy nhân viên siêu thị đã giảm phát túi nylon cho khách; 63% người tham gia khảo sát bắt đầu có ý thức giảm sử dụng túi nylon trong gia đình.

Thông qua những hoạt động cụ thể trên, có thể nhận thấy mỗi ngày người dân đã có ý thức hơn, hiểu biết hơn và trách nhiệm hơn với việc bảo vệ môi trường. Và chúng ta càng hy vọng cộng đồng doanh nghiệp sẽ luôn có trách nhiệm hơn trong việc chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Công nghệ xanh thông minh trong xử lý nước thải Công ty DAS Environmental Expert GmbH - nhà cung cấp công nghệ và giải pháp về xử lý khí thải thế giới của Đức, vừa lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến phô mai, thuộc Tập đoàn Groupe Bel (Pháp) tại Việt Nam. Dự án thỏa mãn những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Đức (DIN) và quy chuẩn QVCN 24:2009 của Việt Nam. Hệ thống cho phép quá trình thông khí liên tục với mức tiêu thụ năng lượng thấp. Bồn phản ứng sinh học dòng chảy nhỏ giọt là cốt lõi của công nghệ này, sử dụng hạt mang vật liệu rất nhẹ được bao phủ bởi một lớp vi sinh vật hoạt tính cao. Dòng chảy nhỏ giọt liên tục của nước thải từ trên xuống được làm thoáng bằng không khí theo hướng ngược lại bởi một quạt gió đơn giản vận hành ở một áp lực tối thiểu. NM

