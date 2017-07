Tổng tài sản VPBank tăng 9% nửa đầu năm 2017

Theo đó, tổng tài sản đạt 249.000 tỷ, tăng 9% so với thời điểm cuối năm 2016. Tổng huy động vốn trên thị trường tăng mạnh từ 172.000 tỷ cuối năm 2016 lên 195.000 tỷ cuối tháng 6-2017, tương đương với mức tăng trưởng 13%. Hệ số an toàn vốn của ngân hàng (CAR) tính đến hết tháng 6-2017 đạt 12,17%, tiếp tục duy trì ở mức cao hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 2.600 tỷ đồng, tăng 108% so với mức 1.250 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Mức lợi nhuận tăng nhờ vào việc ngân hàng tiếp tục mở rộng mạng lưới khách hàng và gia tăng mức thu từ hoạt động dịch vụ. Trong đó tỷ lệ nợ xấu cũng giảm mạnh, xuống còn 2,65%. Với kết quả kinh doanh tốt, VPBank tiếp tục duy trì vị thế là một trong những ngân hàng TMCP hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, đầu tháng 7 này ngân hàng đã thông báo giảm lãi suất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ 0,5%-1%/năm.