Top 1000 World Banks: VietinBank dẫn đầu ngân hàng Việt

Tạp chí danh tiếng uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính The Banker đã công bố bảng xếp hạng Top 1000 Ngân hàng toàn cầu 2017 (Top 1000 World Banks 2017). Theo công bố này, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) giữ thứ hạng cao nhất trong các ngân hàng Việt Nam được xếp hạng.



Các ngân hàng Việt Nam trong Top 1000 World Banks 2017 của The Banker (nguồn: www.thebankerdatabase.com)

Nhiều lần được xướng tên trong các bảng xếp hạng uy tín trên thế giới, VietinBank khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế khi sáu năm liên tiếp nằm trong Top 2000 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes; được Brand Finance định giá giá trị thương hiệu đạt 252 triệu USD với Sức mạnh thương hiệu A+. Đây cũng là ngân hàng thương mại hoạt động hiệu quả hàng đầu của hệ thống ngân hàng Việt Nam với quy mô vốn điều lệ lớn, chất lượng tài sản tốt.



Trước đó VietinBank nhận giải thưởng Ngân hàng tài trợ thương mại vốn lưu động tốt nhất Việt Nam 2017 của The Asset Triple A; giải thưởng Ngân hàng Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam 2017 của The Asian Banker.

Việc được xếp hạng và nhận các giải thưởng danh giá càng khẳng định sự công nhận của giới tài chính quốc tế đối với hoạt động tài trợ thương mại của VietinBank cũng như nâng tầm vị thế của ngân hàng trong khu vực và quốc tế.

Bảng xếp hạng Top 1000 World Banks được đánh giá dựa trên ba tiêu chí trọng yếu gồm tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế và chỉ tiêu vốn cấp một. Trung bình mỗi năm, có hơn 4000 ngân hàng trên toàn thế giới tham gia bình xét và con số này có xu hướng ngày càng gia tăng. Với sự vượt trội ở các tiêu chí, VietinBank nằm ở thứ hạng 376, tăng sáu bậc so với năm 2016. Cùng với ngân hàng này, Việt Nam có tổng cộng 13 ngân hàng lọt vào Top 1000 của The Banker.



VietinBank liên tục tăng hạng trên các bảng xếp hạng uy tín thế giới (Ảnh: TIẾN LÂM)

Năm nay các ngân hàng dẫn đầu trong Top 1000 không có nhiều thay đổi so với năm 2016. 10 tên tuổi lần lượt là ICBC, China Construction Bank; JP Morgan Chase & Co; Bank of China; Bank of America; Agricultural Bank of China; Citigroup; Wells Fargo & Co; HSBC Holdings và Mitsubishi UFJ Financial Group. Top 10 có sự góp mặt của bốn ngân hàng Trung Quốc và bốn ngân hàng của Hoa Kỳ.



Bank Mandiri và Bank Rakyat Indonesia là hai ngân hàng của Indonesia lọt vào danh sách 20 ngân hàng lớn nhất châu Á Thái Bình Dương năm nay. Trong khi đó, lãnh thổ Đài Loan chỉ còn một đại diện. Ngân hàng của Thái Lan Siam Commercial Bank cũng đã đánh mất vị trí trong Top 20.