Toyota dự định thu hồi dòng xe Prius và kiểm tra dòng Lexus

Lý do của đợt thu hồi này là do hãng nhận được rất nhiều phàn nàn từ các khách hàng sử dụng dòng xe Prius rằng hệ thống phanh của xe rất thiếu an toàn. Để khắc phục hoàn toàn sự cố này, Toyota sẽ thay mới hệ thống hãm điện tử ABS trong cấu tạo phanh đối với 176.000 xe tại Nhật Bản và 100.000 xe tại Mỹ.

Mẫu xe Prius mới được lắp ráp. Ảnh: AP

Dòng xe nằm trong diện thu hồi dự kiến đợt này là xe Prius thế hệ mới được Toyota đưa ra thị trường từ tháng 5-2009. Cho tới nay, trên 300.000 chiếc Prius đã được tiêu thụ tại thị trường Nhật Bản, Mỹ và 60 nước khác.

Cùng ngày, Toyota thông báo sẽ tiến hành kiểm tra đối với dòng xe sang trọng Lexus HS hybrid, cũng được lắp đặt hệ thống ABS của xe Prius.

Theo Hà Nội Mới