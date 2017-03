Toyota ra mắt Altis mới

Về ngoại thất, điểm mới nhất của Altis 2010 tập trung ở phần đầu xe với cụm đèn pha vuốt dài về phía thân xe, hốc đèn sương mù kiểu vuông vắn cùng lưới tản nhiệt mới dạng một thanh ốp mạ crôm nằm ngang. Cụm đèn hậu cũng được tút lại thanh mảnh và lồi hơn phiên bản trước.

Về nội thất, phiên bản này được bổ sung thêm nhiều trang thiết bị, đặc biệt là bản 2.0 AT, trang bị ghế da có lỗ thoát khí, tay lái ba chấu bọc da gắn bộ chỉnh âm thanh và cần sang số, mã hóa chống trộm. Với hệ thống này, động cơ sẽ không khởi động nếu không có chìa khóa đã được mã hóa.

Altis mới có ba phiên bản 2.0 AT, 1.8 MT và 1.8 AT. Cả ba phiên bản đều sử dụng động cơ mới với công nghệ Dual VVT-i và cùng hộp số tự động vô cấp Super CVT-i. Altis mới có giá 786 triệu đồng cho bản 2.0 AT; 722 triệu đồng cho bản 1.8 AT và 675 triệu đồng cho bản 1.8 MT.

NG.MẪN