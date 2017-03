TP Hồ Chí Minh: Chơi golf 18 lỗ tại nhà...

Đó là dịch vụ chơi golf tại nhà do Showroom Golf and More (10 Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1, TP.HCM) cung cấp.

Theo đó, bạn là người mê chơi golf nhưng chơi chưa thành thục, ít thời gian và tiền bạc... thì có thể đăng ký chơi tại đây hoặc đầu tư một dịch vụ Indoor Golf tại nhà. Không chỉ vậy, tại đây còn hướng dẫn bạn cách chơi golf; gia công, sửa chữa các dụng cụ chơi golf; trang phục, quần áo... Như vậy, với dịch vụ này, golf đang dần phổ cập hơn với mọi người chứ không đơn thuần dành cho giới trung lưu nữa. Tại đây còn cung cấp nhiều sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng quốc tế như Callaway, Taylormade, Mizuno, Titleist, Nikegolf, Bridgestone, Ping, Cleveland; hay phụ kiện (banh, túi đựng gậy, dù, quần áo, khăn...) và dụng cụ tập luyện. Đặc biệt, hệ thống Indoor Golf hiện đại giúp người chơi có thể tận hưởng cảm giác chơi golf 18 lỗ như thật ngay tại nhà (ảnh). PHI LÂN