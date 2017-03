TP Hồ Chí Minh ứng dụng nhiên liệu sạch trong vận tải

Hội thảo đã giới thiệu công nghệ chuyển đổi sử dụng LPG thay thế xăng dầu nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải của các phương tiện vận tải.

LPG là loại nhiên liệu sạch không màu, không mùi, không vị và không có độc tố... Việc sử dụng nhiên liệu LPG thay thế xăng dầu đối với các phương tiện vận tải hành khách còn giúp môi trường xanh-sạch hơn và mang lại hiệu quả kinh tế trong thời kỳ giá xăng dầu đang ngày một tăng cao. Theo đó, chi phí nhiên liệu của xe chạy bằng gas thấp hơn xe chạy bằng xăng khoảng 30%, đồng nghĩa sẽ tiết kiệm được 1/3 chi phí. Nếu chạy đường trường, mức tiết kiệm có thể lên đến 40%-45%. Bên cạnh đó, lượng khí thải thấp hơn so với xe chạy xăng thông thường như hàm lượng CO thấp hơn 50%, CO 2 thấp hơn 12%, các loại hydrocarbon không cháy thấp hơn 40%, do đó so với xăng nguy cơ ảnh hưởng tầng ozone giảm 50%...

Tài xế xe buýt kiểm tra bình chứa khí CNG (một loại nhiên liệu sạch từ khí thiên nhiên) trước khi rời bến. Ảnh: LƯU ĐỨC

Theo Hiệp hội Taxi TP.HCM, hiện TP có 34 DN với hơn 12.000 đầu xe, hằng năm vận chuyển được trên 120 triệu lượt hành khách, chiếm tỉ trọng hơn 30% lượng khách sử dụng các phương tiện công cộng của TP. Với năng lực hoạt động lớn, nhu cầu nhiên liệu cho toàn hệ thống ước lên đến 220.000 tấn/năm. Hiện chi phí nhiên liệu trong giá thành vận tải chiếm khoảng 30%-40%. Vì vậy, việc tiết kiệm chi phí nhiên liệu và sử dụng hiệu quả nhiên liệu là vấn đề được các DN kinh doanh taxi trong TP quan tâm.

Hội thảo đã đề xuất một số biện pháp nhằm sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm năng lượng như ứng dụng các giải pháp công nghệ để tối ưu hóa tuyến vận tải, quản lý tổ chức vận tải khoa học, thông thoáng; xây dựng và áp dụng quy định về bảo dưỡng sửa chữa phương tiện vận tải theo hướng xã hội hóa hoạt động. Bên cạnh đó, tối ưu hóa phương tiện vận tải theo hướng đầu tư lựa chọn phương tiện có suất tiêu hao năng lượng thấp cũng như đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế về bảo vệ môi trường.

THANH TRÀ