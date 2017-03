TP.HCM: Chỉ 2% xí nghiệp sử dụng hóa chất độc hại có đăng ký

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tham quan, tìm hiểu VWS Chiều tối qua (25-2), Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh An Giang đã có chuyến tham quan Nhà máy xử lý chất thải rắn Đa Phước (thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam - VWS). Tiếp đoàn, ông David Dương, Tổng Giám đốc VWS, đã giới thiệu công nghệ xử lý chất thải tiên tiến của Mỹ cũng như hiệu quả kinh tế-xã hội thu được từ dự án này. Được biết, chuyến tham quan, tìm hiểu thực tế và thu thập kinh nghiệm của các đại biểu tỉnh An Giang nhằm chuẩn bị cho việc đầu tư trong công tác thu gom, xử lý rác và cải thiện môi trường tỉnh An Giang. NM