TP.HCM: Khai mạc hội chợ năng lượng xanh

Sáng nay (24-7), Hội chợ công nghệ quốc tế về năng lượng xanh và sản phẩm tiết kiệm năng lượng (Enertec Expo), Triển lãm quốc tế về công nghệ và thiết bị điện (ETE) chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ quốc tế (quận Tân Bình, TP.HCM). Chương trình kéo dài đến ngày 27-7.

Đổi bóng đèn cũ lấy bóng mới

Trước thềm khai mạc, nhiều hoạt động thiết thực đã diễn ra với sự tham gia của gần 500 tình nguyện viên là các bạn sinh viên, học sinh trên địa bàn TP. Mục đích quảng bá thông tin đến cộng đồng dân cư, kêu gọi tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng xanh và các thiết bị điện cải tiến. Bên cạnh những hoạt động chính diễn ra xuyên suốt chương trình còn có thêm các hoạt động tuyên truyền phối hợp. Chẳng hạn như dự án Khu phố xanh nhằm kêu gọi người dân đem bóng đèn cũ đến hội chợ để đổi bóng đèn mới tiết kiệm điện; đạp xe truyền thông; cuộc thi nhiếp ảnh với chủ đề Tiết kiệm năng lượng, Năng lượng xanh và bảo vệ môi trường; Chung sức trẻ thực hiện an toàn, tiết kiệm vì an sinh xã hội…

Các bạn tình nguyện viên tham gia tuyên truyền tiết kiệm điện trong các khu phố.

Trước đó, vào ngày 20 và 21-7, trong khuôn khổ dự án Chuyển động cùng năng lượng xanh, chương trình đã lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Trạm Y tế xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. BS Luân Thanh Trường, Trạm trưởng Trạm Y tế Thạnh An, cho biết máy nước nóng sẽ hỗ trợ nhiều cho vùng đất xa xôi này vì cách Cần Thạnh tới 1 giờ đồng hồ đi tàu. Nhất là các sản phụ sau sinh và em bé sơ sinh rất cần nước nóng. Do vậy, việc này giúp tiết kiệm thời gian trong việc chăm sóc bởi những lúc điều kiện thời tiết không thuận lợi, khó vào đất liền khi cấp thiết. Cũng trong những ngày này, tại TP.HCM, hơn 100 tình nguyện viên đã đi dọc các tuyến đường xung quanh khu triển lãm, vào các khu dân cư, hộ kinh doanh để tuyên truyền về hội chợ. Đáng chú ý là hoạt động thu đổi ba bóng đèn cũ lấy một bóng đèn compact tiết kiệm điện.

Cùng với triển lãm, nhiều diễn đàn, hội thảo chuyên ngành được tổ chức đồng thời với chủ đề Giải pháp phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo tại Việt Nam và tiết kiệm năng lượng. Chương trình do các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia đến từ Nhật Bản, Ấn Độ phối hợp thực hiện. Nội dung xoay quanh những vấn đề thời sự như chiến lược quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam; cơ chế, chính sách khuyến khích tiết kiệm năng lượng; triển khai công tác khuyến khích sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện trong cộng đồng; kinh nghiệm phát triển năng lượng xanh của Nhật Bản và Ấn Độ cùng tham luận của các doanh nghiệp Việt Nam.

Điểm đặc biệt là lần đầu tiên ETE và Enertec Expo được tổ chức đồng thời với sự tham dự của trên 100 doanh nghiệp, gần 250 gian hàng của Việt Nam và 11 quốc gia có nền công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Do vậy, với những hoạt động thú vị, triển lãm dự kiến sẽ thu hút đông đảo lượt khách đến tham quan.

Nâng cao ý thức tiết kiệm điện

Bên lề các thông tin về chương trình, mọi người có thể tự nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường, nhất là giới văn phòng. Bạn hãy nhớ luôn lau chùi sạch sẽ các bóng đèn, vật chiếu sáng, phản quang để tăng hiệu quả chiếu sáng; gỡ bỏ bớt đèn chiếu ở những nơi đã có nhiều ánh sáng; thay thế các bóng đèn sợi đốt bằng các bóng đèn tiết kiệm năng lượng.

Chúng ta nên sử dụng đèn chiếu sáng vào một khu vực nhất định thay vì đèn có ánh sáng bao trùm, chỉ chiếu ở những nơi cần thiết trong một thời điểm. Trước khi mua, thay thế các thiết bị văn phòng như máy tính, máy photocopy, máy in… bạn nên so sánh mức tiêu hao năng lượng điện. Nhu cầu, mức độ sử dụng cũng là yếu tố quan trọng để chọn một sản phẩm phù hợp. Theo tính toán, hầu hết máy tính xách tay hiện nay chỉ tiêu thụ 15-60 W, trong khi đó máy tính để bàn có thể tiêu thụ 70-200 W. Vì vậy, chúng ta có thể tính toán đến việc sử dụng máy tính xách tay thay máy tính để bàn để giảm lượng điện tiêu thụ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các thiết bị điện tử thông minh khác như máy tính bảng, điện thoại trong trường hợp không phải sử dụng nhiều để đánh văn bản. Đặc biệt, đừng quên tắt tất cả thiết bị điện trong văn phòng khi không sử dụng, nhất là vào ban đêm và cuối tuần.

Với không gian nơi làm việc, sử dụng trần, tường cách nhiệt sẽ giúp chúng ta tiết kiệm khoản tiền lớn khi thanh toán hóa đơn hằng tháng. Đồng thời, điều đó giúp nhân viên có không gian thông thoáng, làm việc thoải mái hơn. Để tránh thoát nhiệt, bạn nên đóng kín cửa ra vào, cửa sổ không sử dụng. Ngoài ra còn nhiều cách làm thú vị khác như khuyến khích, trao thưởng cho nhân viên đưa ra ý tưởng về tiết kiệm năng lượng…

NGỌC CHÂU tổng hợp