Trà xanh, ngăn ngừa ung thư

Các công trình nghiên cứu đã chứng minh, trong lá trà tươi có chứa nhiều vitamin C, B2, nổi bật nhất là chất chống ôxy hóa Epigallocatechin–3 - gallate (EGCG). EGCG là một trong bốn loại polyphenol được tìm thấy nhiều trong trà xanh.







Dây chuyển sản xuất hiện đại của Tân Hiệp Phát và những chai Trà Xanh Không Độ đạt tiêu chuẩn an toàn nhằm phục vụ người tiêu dùng.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản về vai trò của trà xanh với sức khoẻ, EGCG được khẳng định là một chất chống ôxy hóa cực hữu hiệu, gấp 100 lần so với vitamin C và 25 lần so với vitamin E. EGCG có thể diệt trừ các virus, vi khuẩn, ngăn chặn sự phát triển của tế bảo ung thư, với cơ chế ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư và ngăn chặn các chất dinh dưỡng đến nuôi dưỡng các tế bảo ung thư đã hình thành. EGCG cũng chống lại chất tạo thành ung thư do carcinogenesis gây ra.

Các nhà nghiên cứu còn khẳng định, EGCG giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch như: đau tim, đột quỵ, tai biến mạch máu não và làm giảm lượng đường trong máu đối với bệnh nhân đái tháo đường; rất tốt cho da, dạ dày, phổi và tiền liệt tuyến của nam giới; tiêu diệt siêu vi trùng cúm. EGCG còn ngăn ngừa các cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu, như tác dụng của thuốc Aspirin liều lượng nhỏ mà không gây ra phản ứng phụ. Tuy nhiên, chất EGCG có phát huy được hết tác dụng trong người hay không còn tùy thuộc vào việc chọn lựa lá trà và kỹ thuật chế biến.

Ngoài ra, trà xanh còn có tác dụng tăng sức đề kháng, chống lão hóa, hỗ trợ giảm cân. Trong trà xanh có chất tiêu diệt được các loại vi khuẩn ở răng miệng vốn là nguyên nhân gây sâu răng hoặc hôi miệng. Trà cũng là một loại giải độc công hiệu. Uống trà đặc làm giảm bớt tình trạng nhiễm độc CO2 của công nhân lò than hay ngộ độc rượu. Nước trà đặc rửa vết thương, vết bỏng hoặc lở loét rất hiệu quả, giúp nhanh lên da non…

Với 100% lá trà tươi thiên nhiên, được chọn lựa kỹ từ vùng đất “đệ nhất danh trà” Thái Nguyên, sản phẩm Trà Xanh Không Độ đã tạo ra một xu hướng sử dụng trà xanh mới cho người tiêu dùng. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình khép kín, hiện đại từ châu Âu, những đọt trà tươi được đưa vào hệ thống làm sạch, sau đó trích tinh chất của trà và đưa qua hệ thống ly tâm siêu tốc để loại bỏ tạp chất. Dịch trà sẽ được đưa vào hệ thống thanh trùng UHT ở nhiệt độ cao nhằm loại bỏ các vi sinh. Cuối cùng là khâu chiết rót thành phẩm trong phòng sạch vô trùng.

Trà Xanh Không Độ luôn đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ lại nguyên vẹn tinh chất chống oxy hóa EGCG, giúp cơ thể sảng khoái, giảm căng thẳng mệt mỏi, ngăn ngừa ung thư và giảm cholesterol.